“Rumların hedefi statükonun devamı"

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” paketine ilişkin “Bu paketin tek hedefi Rumların ‘devlet’, Türklerin de ‘o devletin bir toplumu’ statüsünü pekiştirmektir.” dedi





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının sözde Güven Yaratıcı Önlemler Paketi’nin tek hedefinin Rumların devlet, Türklerin o devletin toplumu statüsünü pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemleri” üzerine yürütülen fikirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Ertuğruloğlu, Rum tarafının son dönemde yeni bir fikirmiş gibi sunduğu sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” paketine ilişkin ülkede bazı çevrelerin yaptığı olumlu yorumları şaşkınlıkla izlediğini kaydederek, “Bu paketin tek hedefi Rumların ‘devlet’, Türklerin de ‘o devletin bir toplumu’ statüsünü pekiştirmektir.” dedi.

Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs meselesinde adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi için ortaya koyduğu yeni devlet politikasının, iki ayrı egemen eşit devlet gerçeğinin bazı kesimler tarafından benimsenmemiş olmasının üzüntü verici olmakla birlikte, şaşırtıcı olmadığını kaydederek şöyle devam etti:

“Aynı çevrelerin neredeyse 60 yıldır süregelen müzakere süreçlerinde görüşülmüş ve bir uzlaşıya varılmamış olan ‘federasyon’ temelinde bir anlaşma modelinden, hâlâ ulaşılması mümkün bir hedefmiş gibi ümitle bahsetmeleri manidardır. Rum tarafının yıllardır reddettiği ve bugün dünyanın gözünü boyamak için kabul ediyormuş gibi göründüğü 'federasyon' modelinin aslında Rum liderliği tarafından sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin’ evriminden oluşacak bir model olarak yorumladığını görmemek veya görmezden gelmek ise gerçekten manidardır. Bu kesimlerin gerçeklerle yüzleşebilmeleri için öncelikle, ‘federasyon’ formülüne dayalı müzakere süreçlerinin bugüne kadar neden bir sonuca varmadığının cevabını görmeleri ve vermeleri gerekmektedir."

