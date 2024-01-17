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“Rumlar, kuzeyi ele geçirmek için her şeyi yapar”

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Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon ile hedeflenenin, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının son bulması olduğunu ve Rumların böyle bir durumda kuzeyi ele geçirmek için her şeyi yapacaklarını söyledi

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“Rumlar, kuzeyi ele geçirmek için her şeyi yapar”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Celal Bayar başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC gerçeğinin artık dünyada ve tarihte yerini aldığını, Türkiye Cumhuriyeti ile son üç yıldır BM’de, AB’de ve dünyanın her yerinde KKTC gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini paylaştıklarını kaydetti.
Federal çatı altında siyasi eşitliğin mümkün olmayacağını, federasyon ile hedeflenenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmaması dolayısıyla, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının son bulması olduğunu anlatan Tatar, Rumların böyle bir durumda kuzeyi ele geçirmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. 
TMT Mücahit Derneği Başkanı Celal Bayar ise, iki devletli siyasete destek verdiklerini ve devleti yaşatmanın şehitlere borçları olduğunu söyledi.
 
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