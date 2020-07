“Rum tarafına askeri eğitim desteği sağlamak gerginliği artırır”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı “ABD 1987 yılında Kıbrıs’a, adadaki çözüm çabalarını sekteye uğratmamak için, silah ambargosu uygulama kararı almış, ancak 2019 yılında bu kararını geri çekmişti. Kıbrıs Türk tarafı olarak o dönemde de vahim bir hata olarak nitelendirdiğimiz ABD’nin, bu adımını, talim ve eğitim desteği verilmesini yürürlüğe koyacağını açıklayarak ileriye götürmesi bir talihsizliktir"

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ABD’nin askeri eğitim sağlamasının, adadaki uzlaşı ihtimalini çok gerilere itmekle ve bölgedeki güven ve istikrarı tehlikeye atmakla eşdeğer olduğunu belirterek eleştirdi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası da dahil her platformda, tüm politikasını ve söylemini Türk düşmanlığı üzerine kuran, bu politika ve söylemi kendine ilke edinerek bu zeminde her yıl artan şekilde silahlanan Rum Yönetimi’ne, ABD’nin askeri alanda eğitim ve talim hizmeti sağlamasını hayretle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek adanın sahibi edasıyla Doğu Akdeniz’de sürekli gerginlik yaratan, erişebildiği ülkeleri bu emellerine alet eden Kıbrıs Rum liderliğinin bölgesel barış ve istikrara katkı koymasını beklemek büyük bir hatadır. Bilinmelidir ki, düşmanca tavırlarını eğitim sisteminden dahi çıkartmayı reddeden bu zihniyete ‘askeri eğitim ve talim desteği’ vermek, adadaki uzlaşı ihtimalini çok gerilere itmekle ve bölgedeki güven ve istikrarı tehlikeye atmakla eşdeğerdir” denildi.

“ABD BU KARARIYLA ÇÖZÜM ÇABALARINDAN DESTEĞİNİ ÇEKME MESAJI VERMEKTEDİR”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“ABD 1987 yılında Kıbrıs’a, adadaki çözüm çabalarını sekteye uğratmamak için, silah ambargosu uygulama kararı almış, ancak 2019 yılında bu kararını geri çekmişti. Kıbrıs Türk tarafı olarak o dönemde de vahim bir hata olarak nitelendirdiğimiz ABD’nin, bu adımını, talim ve eğitim desteği verilmesini yürürlüğe koyacağını açıklayarak ileriye götürmesi bir talihsizliktir. Kıbrıs Türk tarafı, ABD’nin bu açıklamasını, sözkonusu ülkenin Kıbrıs adasına ilişkin çözüm vizyon ve çabalarından desteğini çekmesi olarak değerlendirmektedir. Kıbrıs’taki iki eşit taraftan birine böylesine bir destek sağlamak, GKRY liderliğini sergilemiş olduğu düşmanca tavırlarını artırması yönünde daha da cesaretlendirecektir. Bunun Kıbrıs adasına veya bölgeye olumlu herhangi bir katkısı olamaz. Aksine, güvenlik ve istikrar açısından olumsuz etki yaratacağı aşikardır”

“GÜVEN VE İSTİKRARA KATKININ YOLU İŞBİRLİĞİNDEN GEÇER”

Açıklamada, Kıbrıs adasının ve bölgenin ihtiyacı olanın ne GKRY’nin daha da silahlandırılması, ne de gerginlik yaratan Rum liderliğinin desteklenmesi olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

“ABD, adada ve bölgedeki güven ve istikrara katkıda bulunmak istiyorsa, Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafının barışçıl bir yaklaşımla iki tarafı ilgilendiren hemen her alanda yaptığı işbirliği çağrılarına olumlu yaklaşmasını teşvik etmelidir”