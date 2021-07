“Sahadaki gerçeklikten kopuk çözüm ve bu çözüm arayışları masada netice vermemiştir, bunu gördük” diyen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” dedi

Rum tarafının raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir artık kapandı” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın açıklaması yaptı.TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim hem TC, hem de KKTC olarak hiç kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Ama şunu da herkesin bilmesi gerekir ki; hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Ne TC’nin, ne de Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yediririz. Kıbrıs Türk halkının beka, istiklal ve istikbal mücadelesinde tüm imkanlarımızla KKTC’yi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü davamız ortak ve Kıbrıs Türk halkının hakkını hukukunu garantör ülke olarak korumak bizim en doğal hakkımızdır” dedi.TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir kez daha KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da Antalya Diplomasi Formu ardından tekrar görmekten mutlu olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar’ın Antalya Diplomasi Formu’na katılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Antalya temaslarının iyi geçmesinin de kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Diplomasi Formu’na katılmasından rahatsız olanlar olduğunu, onların rahatsızlığının, Cenevre’de birlikte ortaya koyulan tezi desteklediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:“Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir şey paylaşmak istemeyenler gayrı resmi, herkesin özgürce düşüncesini söyleyebileceği, herkesi davet ettiğimiz bir formda Kıbrıs Türk halkının temsilcilerini veya Kıbrıs Türk halkının herhangi bir mensubunun düşüncesini söylemesine veya katılmasına da tahammül edemedi. Hatta başkalarına da katılmayın diye telefon açtılar. Esasen bu, bunu yapanları küçültücü bir davranıştır gerçekten. Avrupalı dostlarımız bu telefondan rahatsız olduklarını bize söylediler.”Bakan Çavuşoğlu, kendilerinin Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun forma katılımından memnun olduklarını belirterek, Forma katkıları için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.Bu formu geleneksel hale getirme düşünceleri olduğunu da dile getiren Bakan Çavuşoğlu, gelecek yıl formun Mart sonu Nisan başı düzenleneceğini söyledi.HEYETLER ARASI TOPLANTIBugünkü görüşmeler hakkında bilgiler veren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Tatar’la baş başa gerçekleştirdikleri görüşme ardından Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve heyetlerin katılımıyla, heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.CENEVRE SONRASI GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİBakan Çavuşoğlu, heyetler arası görüşmelerinde gayrı resmi 5 artı 1 BM toplantısı sonrasında son gelişmeleri değerlendirdiklerini, o günden bu yana çok sayıda temaslarda bulunulduğunu, bu temaslarda neler görüşüldüğünü değerlendirdiklerini kaydetti.Cenevre toplantının Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası olduğunu, bir dönemin kapanıp, yeni bir dönem açıldığını vurgulayan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yeni gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri ortaya koydu. 1960’da kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti. Müzakerelerin ancak bundan sonra başlayabileceğini de gerek BM’ye, gerekse tüm dünyaya ilan etmiş oldu” dedi.Adada kalıcı çözümün bu öneri çerçevesinde mümkün olabileceğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Rum tarafını ve uluslararası toplumu bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet ederek, tanınsa da tanınmasa da adada iki ayrı eşit, egemen halk ile onların sahip olduğu iki devlet olduğunu vurguladı.SAHADAKİ GERÇEKLİKTEN KOPUK ÇÖZÜM VE BU ÇÖZÜM ARAYIŞLARI MASADA NETİCE VERMEMİŞTİR“Sahadaki gerçeklikten kopuk çözüm ve bu çözüm arayışları masada netice vermemiştir, bunu gördük” diyen Bakan Çavuşoğlu, Cenevre’de gayrı resmi toplantıda da bunu bir kez daha gördüklerini, bir kez daha Rum tarafının hala Crans Montana’da bıraktıkları yerde olduğunu, hatta bazı temel parametreleri sorguladıklarını söyledi.“Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” diyen Bakan Çavuşoğlu, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’in Temmuz 2017’de siyasi eşitliği kabul etmiyorum diye masadan kalktığını, şimdi de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini reddettiğini kaydetti.Rumların sadece sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türklerini içerecek şekilde dönüşümünü konuşurum demeye çalıştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:“Yani egemenlik bana ait. Rum tarafı Kıbrıs Türkü ben ne kadar uygun görürsem o kadar eşit olur dedi resmen. Cenevre’de bunları söylemeye çalıştı.”BU ZİHNİYETİ BİZ DE ARTIK YOK SAYIYORUZ…BU DEVİR KAPANDIKıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti kabul etmediklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir artık kapandı” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bugün Hidrokarbon ve Maraş açılımı gibi konuları da ele aldıklarına işaret eden Bakan Çavuşolu, bu konuları bütün temaslarında, bütün muhatapları ile ele aldıklarını kaydetti.En son Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Gutteres’le de bu konuları ele aldığına işaret ederek, biz Kıbrıs’ta iki halkın yararını gözeten her türlü girişime destek verdiklerini, ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.Kapalı Maraş bölgesinde Rum mülk sahiplerinin açılım sürecini ilgiyle takip ettiklerini, başvuru sayısının arttığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Maraş açılımının şeffaf ve hukuki çerçevede olacağını, atılan adımların BM ve Güvenlik Konseyi karalarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini vurguladı.KKTC’NİN ATACAĞI HER TÜRLÜ ADIMA DESTEKMülkiyet haklarının da ihlal edilmediğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin atacağı her türlü adıma desteklerinin tam olacağını söyledi.Doğu Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel konferans önerisinin hala masada olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, KKTC’nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerilerinin de masada olduğunu anımsattı.Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bizim hem TC, hem de KKTC olarak hiç kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Ama şunu da herkesin bilmesi gerekir ki hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Ne TC’nin, ne de Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yediririz. Kıbrıs Türk halkının beka, istiklal ve istikbal mücadelesinde tüm imkanlarımızla KKTC’yi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü davamız ortak ve Kıbrıs Türk halkının hakkını hukukunu garantör ülke olarak korumak bizim en doğal hakkımızdır.”Bakan Çavuşoğlu, kendileri bir araya gelmeden önce heyetlerin bir araya geldiğini belirterek, gündemde olan tüm konuları üzerinde çalışıldığını, heyetlerin de son derece uyumlu bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, heyetlere de çalışma ve hazırlıklar için teşekkür etti.