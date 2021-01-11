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Resmiye Canaltay'a ilk turda onay çıkmadı

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Meclis Genel Kurulu’nda 48 milletvekili oy kullandı, Resmiye Canaltay ilk tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu aldı. Canaltay ilk turda salt çoğunluğa ulaşamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.

Resmiye Canaltay'a ilk turda onay çıkmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Meclis Başkanlığı için tek aday yine, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay. Hatırlanacağı üzere, Genel Kurul’un geçtiğimiz birleşiminde Cumhuriyet Meclisi yeni Başkanı’nı seçememişti. UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıklamıştı.

 Canaltay'ın başkanlığı için yapılan ilk tur oylamada 48 milletvekili oy kullandı. Resmiye Canaltay ilk tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu aldı. Canaltay ilk turda salt çoğunluğa ulaşamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.

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