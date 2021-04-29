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Resmi Kıbrıs görüşmeleri için ortak zemin bulunamadı

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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadıklarını açıkladı. Gayriresmi görüşmeler Salı günü ilgili tarafların katılımıyla başlamıştı

Resmi Kıbrıs görüşmeleri için ortak zemin bulunamadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

Türk ve Rum tarafı resmi müzakerelere kapı aralayacak ortak zeminde buluşma hedefiyle yakın bir gelecekte tekrar bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Guterres, 2-3 aylık bir zaman diliminin görüşmeler için faydalı olabileceğine dikkat çekti.

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Salı günü Cenevre'de başlamıştı.

Konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in yanı sıra Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılmıştı. Türkiye'yi başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu bir heyet temsil etmişti.

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