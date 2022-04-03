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Resmi Gazeteden haberler

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Resmi Gazeteden haberler

Bakanlar Kurulu, “Mart 2022 - Ağustos 2022 Dönemi” Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik  Yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkındaki yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname, Cumhuriyet Meclisine sunulacak.

Kararname kapsamında mart - ağustos dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta prim oranlarının bir kısmı karşılancak. 

ÖĞRENCİ EHLİYETİ GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Bakanlar Kurulu, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti hitam süresinin 30 Haziran tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyi de  onayladı.

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