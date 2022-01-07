“Radikal kararları alabilmemiz için tek başına iktidar olmalıyız”

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu, istikrarlı bir KKTC’nin, UBP’nin tek başına iktidara gelmesi ile mümkün olabileceğini vurguladı





UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları bölge gezilerine Lefkoşa’ya bağlı yerleşim birimleri ile devam etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Haspolat ve Demirhan’da vatandaşlarla buluştu.

İstikrarlı bir KKTC’nin, UBP’nin tek başına iktidara gelmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar ile ekonomik kalkınmış, refahı yüksek bir ülkenin yolunun açılacağını belirtti.

Başbakan, “Tecrübe bizde, karar alma gücü bizde…. Tek başına iktidar olma şansı bir tek UBP’de… Sandığa gidelim ve UBP ye mühür vuralım” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Demirhan’da büyük sevgi ile karşılandı.

Sucuoğlu, “Önümüzdeki 23 Ocak’ta bu bölgede en fazla biz alacağız… Bu birlik ve bütünlüğü kimse bozamaz. Bu güç bizi iktidara taşıyacak” dedi.

5 Yıllık tek başına iktidar dönemini, ülkenin geleceği çocuklar ve gençler için hayata geçirmek zorunda olduklarını belirten Sucuoğlu, “Bizim istediğimiz, radikal kararları alabilmemiz için halkımızın bize tek başına iktidar olma şansını tanımasıdır” diye konuştu.

Sucuoğlu, “Muhalefetin elinde şimdi de Türkiye’ye gidip gitmeyeceğim konu oldu. Evet Faiz Sucuoğlu önümüzdeki günlerde Türkiye ye gidiyor” ifadelerini de kullandı.

Öte yandan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezileri çerçevesinde, Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti.

Karma oyun hem UBP hem de ülkenin yönetiminde yarattığı sorunlara vurgu yapan Sucuoğlu, UBP’nin yıllardır gücünü mühürden aldığını belirtti.

Sucuoğlu, “ Bırakın karma oy ile küçük partiler uğraşsın! Biz gücümüzü mühürle birleştirelim. Tek başına güçlü bir iktidar yaratalım” dedi.

Ekonomide istikrarı yakalamak için tüm kadrolarıyla çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu, hükümete geldikleri günden beri bir çok sıkıntının üstesinden gelmeyi başardıklarını kaydetti

Bugüne kadar yapılan anketlerde UBP’nin açık ara önde çıktığına vurgu yapan Sucuoğlu, çalışmaları aynı disiplin ve ruhla devam ettirmeleri halinde UBP’nin önünde kimsenin duramayacağını, tek başına iktidarın yakalanacağını ifade etti.

