Protokol Krizi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’ye gelişinde, Büyükelçi Feyzioğlu’nun kendisini karşılamamasına tepki gösterdi: “Dünyanın neresine gidilirse gidilsin ana muhalefet liderini, büyükelçiler havalimanlarında karşılıyor. Kıbrıs'a ikinci gidişim, kendisi yok. Kendin gelmezsen birini yolla”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i, havalimanında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun karşılamaması tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetini Havalimanı’nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman karşılamıştı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’de Sözcü TV'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Özel, kişilerin eleştirilebileceğini ama kurumların yıpratılmaması gerektiğini, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl töreninde önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir hal hatır sorduğunu daha sonra kendisinin de onun hatırını sorduğunu dile getirerek, "Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmak zorundayız." dedi.Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl töreninde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun kendisini karşılamamasına ilişkin Özel, şöyle konuştu:"Ülkemizde bir protokol var. Ben Türkiye'de protokolde üçüncü sıradayım, beni karışılama görevleri arasında ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin ana muhalefet liderini, büyükelçiler havalimanlarında karşılıyor. Gelemezse elçilikten biri gelir. Hiç kimse yoksa çaycı gelse başımızın üstünde yeri vardır çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni karşılıyordur. Biz Kıbrıs'a gittik ve bu ikinci gidişim, kendisi yok. Sen görev olarak orada bulunmak zorundasın. Kendin gelmezsen birini yolla. Biz yaşadığımız rahatsızlığı Dışişleri'ne bildireceğiz. Gereğini yapmak da Dışişleri'ne kalmış. Değerlendirmeyi Dışişleri Bakanlığına bırakıyorum."CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metin Feyzioğlu ve büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılama yapılmadığına dair rahatsızlığını bildirdi, Feyzioğlu ise “Şikayet edebilirler” diye yanıt verdiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Harekatı’nın 50. yıldönümü etkinliklerinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve büyükelçilik yetkilileri tarafından bir karşılama yapılmadığına dair rahatsızlığını Dışişleri Bakanlığı’na bildireceğini söyledi.Özgür Özel, Feyzioğlu'nun meslekten gelmediği için makamı hazmedemediğini de öne sürdü.Halk Tv’den'ın sorularını yanıtlayan Büyükelçi Metin Feyzioğlu ise, karşılamanın görevleri olmadığını söyledi.Feyzioğlu: Edebilir. Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bilaistisna Türkiye’den gelen bütün partileri KKTC Meclisi çağırdı. Onların davetlileri çünkü. Biz TBMM’nin gönderdiği heyetleri parti ayrımı yapmaksızın karşıladık.Feyzioğlu: Tabii ki. TBMM heyetlerinde CHP’liler de vardı İyi Partililer de, hepsi vardı. Bu arada gazileri de karşılıyoruz. Eski ve yeni bakanlar geliyor. Arkadaşlarımız Havalimanı’nda yattı kalktı, ben dahil.Feyzioğlu: Bu da yanlış. Birinci Müsteşarımız Namık Tan’a gidip ‘Herhangi bir ihtiyacınız var mı, bir şey yapabilir miyiz?’ diye, resepsiyonda soruyor. ‘Hayır, ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz’ diyor. Daha önce ‘Gazileri getireceğiz’ dediklerinde, bir genel başkan yardımcısı aramıştı, ‘Destek istiyor musunuz?’ deyince ‘Hayır, her şeyi biz yapıyoruz’ diyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil.Feyzioğlu: Ben Özgür Özel’i görsem hatırını sorardım. Özel’le yan yana gelemedik. Görmedim bile. Neden? Çünkü ortamı tahmin edin. Bütün kabine burada, cumhurbaşkanı burada, 80’in üzerinde milletvekili burada. Tamamının protokol işleriyle uğraşıyoruz. Protokol skandalı çıkmasın diye boğuşuyoruz. Ayrıca Hikmet Çetin’i gördüm resepsiyonda. ‘Bir emriniz var mı’ dedim. Murat Karayalçın’la görüştüm. Gördüğüm hangi CHP’li ve tanıdığım varsa hatırını sorup ‘Yapabileceğimiz bir şey var mı’ dedim.Feyzioğlu: Varmış ama ben görmedim bile.Feyzioğlu: Görmedim çünkü ben bakan beyi uğurlarken Çetin’i gördüm. ‘Yapabileceğim birşey var mı, görmemiştim sizi, şeref verdiniz’ dedim. Karayalçın’la meclis bahçesinde karşılaştık. Hepsi şahittir.Feyzioğlu: Bu kendisine de söylenebilir ama ben polemiğe girmeyeceğim.Feyzioğlu: Lütfen, edebilir efendim, hiç sorun yok.Feyzioğlu: Biz TBMM’den gelen uçak, Cumhurbaşkanlığı’nın üç uçağı, bakanlar, eski meclis başkanlarımız, onları karşıladık. Partileri Cumhuriyet Meclisi’nin protokolüne bıraktık. Beş kişi çalışıyoruz.Feyzioğlu: Ne fark eder efendim? Hazmedemeyen ben değilim ki. Bir zamanlar siyaset yaptığı için, o sebeple saldırıyor. Bırakın Allah aşkına bunları. Konuşturmayın beni.Feyzioğlu: Eğer son bir haftadır nasıl bir protokol ve yoğunluk içerisinde çalıştığımızı, bunun 10 dakikasını görmüş olsaydınız farklı düşünürdünüz.Feyzioğlu: Vakit bulamadık değil. Meclis üstlendi hepsini. Geliş saatlerini dahi Meclis’ten ayarladılar. Bizden talep ettikleri konu yok. Buna rağmen kimi gördüysek; havalimanında Müsavat Bey’le (Dervişoğlu) rastlaştım. Milli Savunma Bakanı ve heyetini karşılamaya gittiğimde ‘Hoşgeldiniz’ dedim, ‘Hayırlı olsun genel başkanlığınız. Yapabileceğimiz bir şey var mı?’ O kadar. Onu da karşılamadım. Biz parti karşılama işine giremedik. Girmemiz de mümkün değildi. Ayda, altı ayda, yılda bir partinin ziyareti olsa koşar, karşılarız. Nasıl bir olağanüstülük olduğunu bildiği halde insanların bunu söylemesini doğru bulmuyorum. Bir siyasete karıştırılmak isteniyoruz."