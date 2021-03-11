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"Protokol, çalışma barışını olumsuz etkileyecek"

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"Protokol, çalışma barışını olumsuz etkileyecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in Türkiye ile reform için destek öngörmeyen, Türkiye’ye taahhüt edilmesi gerekmediği halde taahhüt edilen, ne olduğu belli olmayan, yerine getirildiği takdirde de ülkedeki çalışma barışını ve hizmet döngüsünü bozacak hükümlerle dolu bir Protokol imzalandığını savundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında verilen taahhütlerden birinin ek mesailer ile ilgili yükün azaltılması yönündeki taahhüt olduğunu söyledi. Ek mesailer konusunun protokoller kapsamında defalarca gündeme geldiğini ve burada bir sıkıntı olduğunun dillendirildiğini vurgulayan Erhürman, “Ek mesailerle ilgili düzenlemeleri bire bir uygulayabildiğimiz iddiası sıkıntılı bir iddia olur. Ve bu konularla ilgili bu Meclis’te bugüne kadar herkes, ‘Eğer birtakım sıkıntılar varsa bunlar denetim yoluyla ortaya çıkarılsın ve kamu maliyesine illegal yolla veya arkadan dolanma yoluyla getirilen ek yükler, bir şekilde giderilsin’ düşüncesini, çeşitli defalar dile getirdi. Mesele eğer, bizim maliyemiz üzerinde yük yaratıyor meselesiyse, bundan önceki tüm hükümetler, bizim hükümetimiz de dahil, bir formülasyon üzerinde konuştuk. Bu formülasyon da ‘ek mesainin daha yoğun olduğu yerlerde, vardiya usulüne geçilmesi’ formülasyonuydu. Bu sisteme geçebilmek için de ek istihdam gündeme geliyordu” dedi. 

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