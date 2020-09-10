Pilli'den, Covid-19'la mücadelede kurallar uyun çağrısı

Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığı için kararlar ürettiğini belirten Pilli, tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşların kurallara uyması gerektiğini, sıkı denetimlerin başlayacağını vurguladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka çağrıda bulunarak Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları yeniden hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığı için kararlar ürettiğini belirten Pilli, tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşların kurallara uyması gerektiğini, sıkı denetimlerin başlayacağını vurguladı.

Bakan Pilli aynı zamanda anavatan Türkiye’nin bu süreç içerisinde verdiği tüm katkılara teşekkür ettiğini belirtti.

Bakan Pilli yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs'taki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Covid-19 hastalarımızın kendi onayları üzerine Türkiye’ye nakilleri dün akşamdan itibaren başlamıştır.

Anavatan Türkiye tüm dünyaya yaptığı yardımların yanında her zaman ki gibi vatandaşına sahip çıkmaya ve Covid -19 mücadelesinde KKTC’nin yanında olmaya devam etmektedir.

Türkiye Sağlık Bakanlığı sadece kendi vatandaşlarını değil, ihtiyaç duyulması halinde KKTC’de tedavi gören vakaların Türkiye’ye nakillerinin olabileceğini bizlere iletmiştir.

Aynı zamanda dün hasta nakli için gelen uçaklarda Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe olarak verilen Covid-19 mücadelesinde kullanılacak ilaçlar bizlere teslim edilmiştir.

Anavatan Türkiye’nin bu süreç içerisinde verdiği tüm katkılara ayrıca teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

Bilindiği üzere tüm dünyanın uyguladığı gibi açılma yönünde kararlarımız olmuştur. Bu açılımı yaparken vakaların çoğalma ihtimali olduğunu da bilmekteydik ve tedbirlerimizi almıştık. Bu kararı almakta elbette ekonomik nedenler de söz konusuydu ancak bizler için her zaman sağlık ön plandadır.

Gelinen noktada sağlık alt yapımız ve tıbbi malzeme dahil gerekli koşullar sağlanmıştır.

Önümüzdeki süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı’nca ön görülen kuralların uygulanması bu salgını en iyi şekilde geride bırakmamızı sağlayacak en önemli etkendir.

“KURALLARI İHLAL EDEN İŞLETMELERE CEZA UYGULANACAK”

1 Temmuz tarihinde iş yerleri belli kurallar içerisinde açılmış, maalesef daha sonra birçok yerde kurallara uyulmamıştır. İş yerleri hangi koşullarda açıldıysa o kurallara uymak zorundadır.

Halkımızın, iş yerlerinin, kurum ve kuruluşların kurallara uyup uymadıkları sürekli olarak denetlenecek ve kuralları ihlal eden işletmelere kapatma dahil gerekli cezalar uygulanacaktır ve bakanlığımız bu konuda kararlıdır.



Buradan halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, bu salgını belli bir seviyeye indirmek için herkes üzerine düşen görevi yapmalı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalıdır.

Sağlık Bakanlığı olarak 1 ay içerisinde alınan bu tedbirlere uyulması halinde seyrin azalmasını beklemekteyiz.

Önümüzdeki günler içinde de Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19’u en az seviyeye indirmek için gerekli tüm kararlar alınmaya devam edilecektir.

“ATTIĞIMIZ HER ADIM HALKIN SAĞLIĞI İÇİN…”

Sağlık Bakanlığı olarak bizler bu salgını en kısa sürede atlatmaya kararlıyız, attığımız her adım halkımızın sağlığı içindir.”