“Pile yolundan geri dönüş yok”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu yapımının sürdüğünü ve çalışmaların birkaç gün içerisinde, Barış Gücü askerlerinin yol yapımını engellemeye çalıştığı bölgeye ulaşacağını kaydetti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi inşaatının sürdüğünü belirtti. Ertuğruloğlu, çalışmaların birkaç gün içerisinde, BM Barış Gücü askerlerinin yol yapımını engellemeye çalışmasıyla ağustosta gündeme gelen bölgeye ulaşacağını kaydetti.

BM Barış Gücü'nün söz konusu bölgedeki çalışmaları engelleme girişimine yeniden başvuracağını düşünmediğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Bu şekilde hareket etmeleri son derece olumsuz bir hareket tarzı olacaktır ve bunu saygıyla karşılamamız, yol yapımından vazgeçmemiz diye bir olasılık da zaten söz konusu değil. Yol yapımına devam edeceğiz. Bunun geri dönüşü yok." dedi.

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu'nun Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin hayatlarını kolaylaştırmak için hazırlanmış insani bir proje olduğuna dikkati çekerek, "Bunun engellenmesi bir insanlık ayıbıdır, buna asla boyun eğecek değiliz. BM'nin de haddini aşmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"1964-1974 yıllarında Ada'da Kıbrıs Türkü'ne yönelik Rum vahşeti yaşanırken, BM askerleri bu vahşeti durdurmak için kılını kıpırdatamamıştı. Nedeni sorulduğunda da 'Bizim misyonumuz fiilen müdahale etmek değil, izleme ve raporlamadır.' (demişlerdi). Kendilerine şimdi şu soruyu sorarak düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim tamamen insani bir proje olan Yiğitler-Pile Yolu, 1964-1974 arası yaşanan Rum vahşetinden çok daha vahim bir olay mı ki askerleriniz ki o bölgeden sorumlu olmayan askerler üstelik, Lefkoşa'dan getirilen İngiliz askerleri, o bölgede çalışma yapan insanlarımızın karşısına geçip, tahrik edip, beton bloklarla, araçlarla yolları kesme, dikenli örgülerle yol yapımını engelleme gayreti içerisine girerek o hoş olmayan görüntülere sebep oldu?"

BM Güvenlik Konseyinin Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne ilişkin açıklamasında KKTC yönetimini eleştirmesine tepki gösteren Ertuğruloğlu, "Böyle bir olayda bile BM Güvenlik Konseyinin bizleri eleştiren bir açıklamada bulunmasının, BM'nin ne kadar Rum yanlısı, tarafsızlığını yitirmiş bir konumda olduğunu gösteriyor olması gerekir. Bunu zaten her gün Ada'da BM ile olan ilişkilerimizde yaşıyoruz. Sadece Pile-Yiğitler Yolu'nda değil BM ile muhatap olduğumuz her konuda bu eşitsizliği yaşıyoruz." değerlendirmesinde