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"Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’na sunulmasını planlıyoruz"

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"Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’na sunulmasını planlıyoruz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının bugün sonuçlanmasının ve pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’na sunulmasının planlandığını bildirdi. 

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiğini, büyük ihtimalle bugün koalisyon hükümetinin belli olacağını söyledi.

“UBP-DP-YDP” veya “UBP-HP” koalisyonlarının sorulması üzerine, gerekli değerlendirmelerin ve görüşmelerin sürdüğünü, ancak çalışmaların bugün biteceğini, sonuçlanacağını söyleyen Sucuoğlu, yarın 12.00’de UBP MYK, 13.30’da da UBP Parti Meclisinin bilgilendirileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, pazartesi günü de Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’na sunulup, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilmesinin planlandığını ifade etti.

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