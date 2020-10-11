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"Parti meclisimiz salı günü ikinci turda ne yapılacağına karar verecek”

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"Parti meclisimiz salı günü ikinci turda ne yapılacağına karar verecek”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte açıklama yaptı...
Seçime katılımın oldukça düşük olduğuna işaret eden Erhürman, “Demokrasiye inanan bir parti olarak halkın iradesine saygı duyuyoruz” dedi...
Önümüzdeki beş yıllık sürecin ülke için çok zorlu olacağına işaret eden Erhürman, “İçeride ve dışarıda büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Parti olarak halkı koruma çabalarımıza devam edeceğiz. Parti meclisimiz muhtemelen salı günü toplanarak seçimi ve ikinci turda ne yapılacağına karar verecek” açıklamasında bulundu.
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