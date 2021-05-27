Özyiğit: Ülkede ne kadar karanlık olay varsa açığa çıkarılmalıdır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kutlu Adalı cinayeti başta olmak üzere geçmişte yaşanan tüm faili meçhul olaylarla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılarak bu olayların her yönüyle aydınlığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması ile ilgili Araştırma Komitesi kurulmasına destek olacaklarını belirten Özyiğit, “Bu hepimizin sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız. İlgili kurumlar da gereken adımları biran önce atmalıdır” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit bugün Meclis’te Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, konunun mutlaka araştırılması ve soruşturulması gerektiğini ancak geçmişte yapılan ve sonuç alınmayan duruma düşülmemesi için yapılması gerekenler olduğunu ifade etti.

Cinayetin hemen ardından kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın soruşturmanın durdurulduğunu söylediğini, Başbakan Hakkı Atun’un ise ‘Polis bana bilgi vermedi’ dediğini anımsatan Özyiğit, “İşte gerçeğimiz tam da budur. Polis kağıt üstünde Başbakanlığa bağlı görünse de realitede durum bu değildir. Geçici 10. Madde orada durduğu sürece de bu durum değişmeyecek, bu vesileyle bunu da masaya yatırmalıyız” diye konuştu. Özyiğit, ülkedeki vesayet rejimi değişmeden bu tür olayların üzerine gidilerek sonuç alınmasının zor olduğunu belirtti.

Şimdiki polis müdürünün de geçmişte Kutlu Adalı cinayetini araştıran ekibin içinde olduğunu anımsatan Özyiğit, “O dönem sonuçsuz kalan soruşturma yeni durum ve bilgilerle birlikte yeniden başlatılmalı ve Kutlu Adalı cinayeti ve faili meçhul kalan tüm olaylar açığa çıkarılmalıdır. Yalnız bu olay değil, uluslararası uyuşturucu trafiği ve kara para aklama olaylarıyla ilgili de gereken ne varsa yapılmalıdır. Ülkede ne kadar karanlık olay varsa açığa çıkarılmalıdır. Bu ülkede gerçekten laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet istiyorsak, bunu ispatlamalıyız. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanını artık biz atayabilmeliyiz. Bizler de her platformda buna katkı vereceğiz” dedi.