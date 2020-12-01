Özyiğit, TDP'nin masaya koyduğu ilkeleri paylaştı

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit medyada yayılan dörtlü koalisyon görüşmelerinde TDP ve DP sıkıntısı haberleri üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap vererek TDP'nin masaya koyduğu ilkelerini de paylaştı.

İşte Özyiğit'in paylaşımı:

4 kişinin bulunduğu bir toplantıda konuşulanların üstelik de çarpıtılarak sızdırılması şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır.

Bu bilgi kirliliginde kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur. TDP dörtlü görüşmeye temelde şu ilkeleri taşımıştır:

1. Yurttaşlık Yasası

2. Kamu reformu

3. Seçim ve Halkoylamasi Yasası

4. Anayasa değişikliği komisyonu

5. BRTK'nın demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması

6. Vakıflar Yasasının revize edilmesi

7. Mudahelelerle ilgili araştırma

8. Hüseyin Özgürgünün istifasının kabulü

9. İmar planlarının sonuçlandırılması

10. Enerji alanında yatırım yapılması

11. İşsizlik ödeneklerinin artırılması

12. Pandeminin etkilediği dar ve sabit gelirli yurttaşların ve özel sektör çalışanlarının desteklenmesi

12. Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerinin kabulü.

13. Kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi.

Bu yaklaşımların hangilerinin olası bir hükümette hayata geçirilip geçirilemeyecegi zaten diyalog ve uzlaşı konusudur.

TDP halkın ihtiyaçlarını gözeterek masada olmaya devam edecektir. Ülkenin bu kadar sorunu varken bakanlık dayatmaları yapmak da zaten bu geleneğin doğasına uygun değildir.