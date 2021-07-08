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Özyiğit: Kıb-Tek'in geleceği tehlikeye atılmakta

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Özyiğit: Kıb-Tek'in geleceği tehlikeye atılmakta
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, enerji alanına yatırım yapılmayıp, özele bağımlılığın artırıldığını iddia ederek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) geleceğinin tehlikeye atıldığını savundu. 
Kıb-Tek’in “kara para aklama” ile anılmasına neden olunduğunu iddia eden Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu.
Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık bedeli 150 milyon doları bulması beklenen yakıt alımı konusunda sorumlu muhalefet gereği sürekli uyardıklarını ancak bakanın ihale sonuçlanmadan TPİC’İ kazanan şirket ilan ettiğini savundu.
Cemal Özyiğit, “Sonuçta söz konusu firmanın ihaleye yakıtın nereden alınacağını belirten opsiyon belgesini sahte evrak olarak sunduğu MİK tarafından açıklandı ve şirket ihaleden elendi. Sunulan sahte evrakla birlikte kamuoyunda kara para aklanması gibi birçok iddia da gündeme geldi”  ifadelerini kullandı.
TPİC’in yakıtın evsafa uygunluk taahhüdü, hangi firma ve rafineri üzerinden temin edileceği, akaryakıt sağlayıcı firmaların yazılı belgelerini yani “opsiyon belgesini”, ayrıca rafineri ile ne kadar zaman için anlaştıklarını gösteren belgelerin şaibeli olduğu bilgisini kamuoyu ile ilk paylaşanın TDP olduğunu belirten Özyiğit, uyarıları dinlemek yerine, ‘ben yaparım olur’ tavrının sürdürdüğünü savundu.
“İhaleye katılan bir şirket opsiyon belgesinde neden sahtelik yapar? Bir bakan bu iddiaları değerlendirmek yerine daha ihale sonuçlanmadan niye bir firmayı kazanan ilan eder?” sorularını soran Özyiğit, bakanın söylediğini iddia ettiği ‘opsiyon belgesinin gereksiz’ olduğuna yönelik söylemlerini eleştirdi.
Bakan Arıklı’nın yine ihaleye çıkmadan imzalayacağı bir anlaşma ile TPİC’ten doğrudan yakıt alımına gideceğini açıkladığını belirten Özyiğit, TDP olarak arzularının en ucuz taşıma bedeli ile en kaliteli ve yasal petrolün KIB-TEK tarafından satın alınmasını sağlamak olduğunu ifade etti. 
Özyiğit, bunun yolunun standartlara uygun yakıtın nereden alınacağının orijinal belgeler ile ibraz edildiği uluslararası ihale olduğunu kaydetti.
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