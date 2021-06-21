Özyiğit: Hükümetin inadı ülkeyi kaosa sürüklüyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te erken seçim tarihinin belirlenmesiyle ilgili azınlık hükümetinin yasalara rağmen oluşturduğu Ad Hoc Komiteyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin uzlaşı arayışı yerine yasalara rağmen ‘ben yaparım olur’ mantığını sürdürdüğünü belirten Özyiğit, “İstediğinizde devlete sarılacaksınız, işinize gelmediğinde devletin yasalarına rağmen adım atmakta ısrar edeceksiniz. Israrla ve inatla hem demokrasi hem de yasalar ayaklar altına alınıyor, hükümet aynı teraneye devam ediyor” dedi.

Ad Hoc Komite kurulması olayının zaten mahkemelik olduğunu, Hükümetin kendi içinde dahi bir bütünlüğün olmadığını ve çeşitli görüşlerin hakim olduğunu belirten Özyiğit, “Memleketin, hükümetin meclisin hali ortada, doğru dürüst çalışan bir mekanizma yok. İçinde bulunulan bu durumda uzlaşı ile erken seçim tarihinin belirlenmesi en doğrusu olacaktır” dedi.

Bir Ad Hoc komite kurulacaksa bunun Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili olması gerektiğini belirten Özyiğit, “Meclis İç Tüzüğünü, yasaları çiğneyerek daha nereye kadar gideceğinizi sanıyorsunuz?” diye sordu.

Artık yeter, ülkede her alanda ciddi sorunlar var, halkın büyük çoğunluğu ekonomik sıkıntı içinde, sektörler zorda ama bunlara çare üretmesi gereken hükümet inatla ve ısrarla ülkeyi daha da kaosa sürüklüyor” diyen Özyiğit, yapılması gerekenin bu yanlışta daha fazla ısrar etmeden uzlaşı ile erken seçim tarihinin belirlenmesi olduğunu ifade etti.

