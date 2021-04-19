Özyiğit "Hükümet partileri koltukta nasıl kalırlar onun hesabı içindeler”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin tarihi dönemlerinden birini yaşadığını, bir yandan pandemi ile mücadele edildiğini, diğer yandan da halkın sorunlarına çare beklediğini ancak ortada bir hükümet olmadığını vurgulayarak, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin tek derdinin ‘koltukta bir gün daha fazla nasıl oturabilirim’ olduğunu belirtti

Meclis’te bulunan muhalefet partileri TDP, CTP ve HP ülkede son dönemde yaşanan gelişmeler, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin sorumsuz ve yasa tanımaz tutumuna yönelik bugün Meclis’te ortak basın toplantısı düzenledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin tarihi dönemlerinden birini yaşadığını, bir yandan pandemi ile mücadele edildiğini, diğer yandan da halkın sorunlarına çare beklediğini ancak ortada bir hükümet olmadığını vurguladı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin tek derdinin ‘koltukta bir gün daha fazla nasıl oturabilirim’ olduğunu belirten Özyiğit, “Oysa hükümetlere düşen görev halkın sorunlarına çare üretmek, en önemlisi yasalara ve Anayasa’ya saygı duyarak söz söyletmemektir” dedi.

Bir soru üzerine TDP olarak bugüne kadar izlediklerini uzlaşıcı ve işbirliğine açık tutumdan artık vazgeçerek çok daha sert bir muhalefet yapacaklarını belirten Özyiğit, “Bugün yaşananlar artık bardağı taşırmıştır. Gelinen son aşamayı parti yetkili organlarında değerlendirerek bundan sonra izleyeceğimiz tutumu kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.