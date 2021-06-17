Özyiğit: “Bu ülkenin topakları parsel parsel devrediliyor

Suyun gelmesinin ardından döşenen boru hattının geçtiği toprakların devredildiğini, şimdi de Hastane yapılacak yerin arazisinin devredildiğini söyleyen Özyiğit, “Ülke toprakları parsel parsel devrediliyor. Geçitköy Göleti de devredildi miydi? Buradaki bir Üniversite de devredildi, arazisi de mi devredildi. Maarif Vakfı okulları için projeler var, oralar da mı devredilecek? diye sordu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te erken seçim tarihinin belirlenmesiyle ilgili azınlık hükümetinin yasalara rağmen oluşturduğu Ad Hoc Komiteyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren halkın sorunlarını çözme noktasında yetersiz kalan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin diyalog kurma ve uzlaşma noktasında da ciddi sıkıntıları olduğunu vurgulayan Özyiğit, aynı tutumun erken seçimin belirlenmesi konusunda da sürdüğünü belirtti. Özyiğit, erken seçim tarihinin belirlenmesi noktasında muhalefetin uzlaşı önerisinin UBP’deki kurultay hesapları nedeniyle reddedildiğini söyledi.

Koltukta kalma uğruna yasalara rağmen hareket eden hükümetin kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini, alması gereken vergileri almadığını, kayıt dışılığın önüne geçmediğini, bu şekilde de bütçenin borçlanarak daha fazla zora sokulduğunu ifade etti. Özyiğit, bu anlayıştaki hükümetin yatırım yapamadığını, dolayısı ile okul duvarının tamiratı dahil her şeyin TC ile imzalanan protokole konduğunu, köy yollarının asfalt ihalelerinin bile artık Ankara’da açıldığını kaydetti.

Suyun gelmesinin ardından döşenen boru hattının geçtiği toprakların devredildiğini, şimdi de Hastane yapılacak yerin arazisinin devredildiğini söyleyen Özyiğit, “Ülke toprakları parsel parsel devrediliyor. Geçitköy Göleti de devredildi miydi? Buradaki bir Üniversite de devredildi, arazisi de mi devredildi. Maarif Vakfı okulları için projeler var, oralar da mı devredilecek? diye sordu.

Tüm bunlar yaşanırken UBP Milletvekili Atun’un Eğitim Bakanı’nın bile haberi olmadan ilahiyat bölümlerini yasal statüye kavuşturmak amacıyla yasa değişiklik önerisi sunduğunu belirten Özyiğit, ülkede var olanlar halen tartışma konusu iken, tartışmalar sürerken bunun yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü yaşam biçimi ile kendi kültürü ve kimliği olduğunu, laik ve demokratik eğitimin de bunun en temel unsurlarından olduğunu belirten Özyiğit, “Laik, demokratik ve bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir” dedi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Sunat Atun’un önerisi karşısındaki dik duruşunu selamladıklarını belirten Özyiğit, “Umarım bu tavır değişmez ve bu yasa tasarısına onay verilmez” dedi.

Gelinen aşamada erken seçimin kaçınılmaz olduğunu, bu yapıdaki hükümetten toplum ve ülke yararına iş çıkmayacağını belirten Özyiğit, “Bu hükümet kesinlikle halkın iradesini temsil etmemektedir. TDP olarak Meclis’ten çekilme dahil, sokakta mücadele için sivil toplumla birlikte işbirliğini artırarak, toplum yararına ülke yararına ne varsa yapacağız” diye konuştu.

