Özyiğit: Bu ülkede hiçbir şey karanlıkta kalmamalı

Kutlu Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması gerektiğini belirterek, ilgili kurumları göreve davet eden Özyiğit, “Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız, işin takipçisi olacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kutlu Adalı cinayeti ve uyuşturucu konularıyla ilgili Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğünü göreve davet etti.

Sedat Peker’in videolarında ortaya attığı iddia ve iftiralarla ilgili bugün Meclis’te bir konuşma gerçekleştiren Özyiğit, videoları izlerken insanın hem ürperdiğini, hem de ülkesi adına üzüldüğünü belirterek, “Güzelim ülkemizin böylesi konularla gündeme gelmesi bile utanç vericidir” dedi.

Özyiğit, söylenenlerin yeni bir şey olmadığını, ancak işin içindekiler tarafından ilk kez bu kadar somut konuşulduğuna dikkat çekti. Kutlu Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması gerektiğini belirterek, ilgili kurumları göreve davet eden Özyiğit, “Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız, işin takipçisi olacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız” dedi.

Şimdiki Polis Genel Müdürünün zamanında Kutlu Adalı cinayetinin soruşturan ekibin içinde olduğunu, soruşturma ileri götürülmediği için Ailenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu üzerine de AİHM’in ‘adil bir soruşturma yapılmadığı’ görüşünü ortaya koyduğunu anımsatan Özyiğit, “Bu cinayetin açığa çıkarılması için çok geç bile kalındı, yeni iddialar ve bulgularla birlikte bu soruşturma yeniden başlatılarak bu ve benzeri cinayetler açığa kavuşturulmalıdır” dedi. Özyiğit “Marifet 4 ekmek çaldı diye bir kadını içeri tıkmak değil, bu tür olayları ortaya çıkarmaktır” dedi.

Kutlu Adalı’nın cinayetinin yanı sıra uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularıyla ilgili de iddiaların olduğunu belirten Özyiğit, “Bu olay da Kutlu Adalı cinayeti gibi önemlidir ve bu konuda da mutlaka gereken araştırma–soruşturma başlatılmalıdır” dedi.

Yıllar öncesinde TC’den bazı kişilerin Kuzey Kıbrıs için ‘TC’nin kalın barsağı’ benzetmesi yaptığını anımsatan Özyiğit, “Bu şekilde anılmak utanç vericidir. Bu ülke bu gibi kötü olaylarla değil sevgiyle, güzelliklerle, tarihi dokusuyla anılmalıdır” diye konuştu. Bu tür olaylardan kurtulmanın yolunun kalıcı barıştan ve uluslararası hukuk içine girmekten geçtiğini belirten Özyiğit, bunun için ısrarla kalıcı barış istediklerini ifade etti.

Kutlu Adalı cinayeti, uyuşturucu ve kara para aklama ve Kıbrıs bağlantıları ile ilgili ortaya konan tüm iddiaların araştırılması gerektiğini belirten ve bu konuda girişimde bulunacaklarını kaydeden Özyiğit, “Bu konular hükümetin gündeminde mi, bu konuda hükümet ne yapmayı düşünüyor, gerekli girişimleri başlatacak mı? diye sordu.

