banner583
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
16 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
17 0
 
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
40 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
24 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
20 0
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
80 0
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
129 0
banner661
banner570

Özyiğit: Bu ülkede hiçbir şey karanlıkta kalmamalı

banner476

Kutlu Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması gerektiğini belirterek, ilgili kurumları göreve davet eden Özyiğit, “Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız, işin takipçisi olacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız” dedi

Özyiğit: Bu ülkede hiçbir şey karanlıkta kalmamalı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kutlu Adalı cinayeti ve uyuşturucu konularıyla ilgili Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğünü göreve davet etti.
Sedat Peker’in videolarında ortaya attığı iddia ve iftiralarla ilgili bugün Meclis’te bir konuşma gerçekleştiren Özyiğit, videoları izlerken insanın hem ürperdiğini, hem de ülkesi adına üzüldüğünü belirterek, “Güzelim ülkemizin böylesi konularla gündeme gelmesi bile utanç vericidir” dedi.
Özyiğit, söylenenlerin yeni bir şey olmadığını, ancak işin içindekiler tarafından ilk kez bu kadar somut konuşulduğuna dikkat çekti. Kutlu Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması gerektiğini belirterek, ilgili kurumları göreve davet eden Özyiğit, “Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız, işin takipçisi olacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız” dedi.
Şimdiki Polis Genel Müdürünün zamanında Kutlu Adalı cinayetinin soruşturan ekibin içinde olduğunu, soruşturma ileri götürülmediği için Ailenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu üzerine de AİHM’in ‘adil bir soruşturma yapılmadığı’ görüşünü ortaya koyduğunu anımsatan Özyiğit, “Bu cinayetin açığa çıkarılması için çok geç bile kalındı, yeni iddialar ve bulgularla birlikte bu soruşturma yeniden başlatılarak bu ve benzeri cinayetler açığa kavuşturulmalıdır” dedi. Özyiğit “Marifet 4 ekmek çaldı diye bir kadını içeri tıkmak değil, bu tür olayları ortaya çıkarmaktır” dedi. 
Kutlu Adalı’nın cinayetinin yanı sıra uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularıyla ilgili de iddiaların olduğunu belirten Özyiğit, “Bu olay da Kutlu Adalı cinayeti gibi önemlidir ve bu konuda da mutlaka gereken araştırma–soruşturma başlatılmalıdır” dedi. 
Yıllar öncesinde TC’den bazı kişilerin Kuzey Kıbrıs için ‘TC’nin kalın barsağı’ benzetmesi yaptığını anımsatan Özyiğit, “Bu şekilde anılmak utanç vericidir. Bu ülke bu gibi kötü olaylarla değil sevgiyle, güzelliklerle, tarihi dokusuyla anılmalıdır”  diye konuştu. Bu tür olaylardan kurtulmanın yolunun kalıcı barıştan ve uluslararası hukuk içine girmekten geçtiğini belirten Özyiğit, bunun için ısrarla kalıcı barış istediklerini ifade etti.
Kutlu Adalı cinayeti, uyuşturucu ve kara para aklama ve Kıbrıs bağlantıları ile ilgili ortaya konan tüm iddiaların araştırılması gerektiğini belirten ve bu konuda girişimde bulunacaklarını kaydeden Özyiğit, “Bu konular hükümetin gündeminde mi, bu konuda hükümet ne yapmayı düşünüyor, gerekli girişimleri başlatacak mı? diye sordu. 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.