Özyiğit “Belediyelere kayyum atanmasına kesinlikle karşıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin ivediliğini istediği Belediyeler Yasa Tasarısı’nın içerisinde belediyelerin gelirlerini artırmaya yönelik olumlu unsurlar olmakla birlikte, kendileri açısından kesinlikle kabul edilemez maddeler de olduğunu söyledi.

Yasa Tasarısı’ndaki 10. maddenin Belediyelerin kötü yönetilmesi durumunda kayyuma atanabileceği öngördüğünü belirten Özyiğit, buna kesinlikle karşı olduklarını vurguladı. Özyiğit, bunun demokrasi ve belediyelerin geleceği açısından çok tehlikeli bir adım olacağı uyarısında bulundu.

Yasa Tasarısında ayrıca 5 üyesi Bakanlar Kurulu 1 üyesi de Belediyeler tarafından atanacak 6 kişilik bir çalışma komitesinin öngörüldüğünü belirten Özyiğit, bunun da belediyelerin özerkliği açısından çok riskli olduğuna dikkat çekti. Böylesi bir çalışma grubunun, muhalif partilerin elinde olan belediyeleri farklı uygulamalara tabii tutulabilmesine olanak sağladığını belirten Özyiğit, yasa tasarısındaki bu maddelerin belediyelerin geleceği açısından oldukça tehlikeli olacağını ifade etti.

Belediyeleri ilgilendiren bir yasa tasarısı konusunda Belediyeler Birliği ile ne kadar istişare yapılıp yapılmadığını soran Özyiğit, diğer yandan Belediyeler Birliği’nin de kendi içinde sorunları olduğunu, birliğin gelinen aşamada tüm belediyeleri temsil etmeyen bir konumda olduğunu kaydetti.

Belediyelerde reform yapılması gerektiğini, TDP olarak buna destek verdiklerini ancak bu yapılırken de başka sorunlar yaratmamak gerektiğini kaydeden Özyiğit, bir adım atarken ortak akılla ve en geniş işbirliği ile hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Özyiğit, geçmişte yapılan değişiklikle en ücra yerlerin belediyelere bağlanmasının doğru olduğunu, ancak hizmet alımı noktasında halen ciddi sorunların yaşandığını kaydetti.

Reform yapılırken yerel yönetimleri güçlendirerek yetkilerini artırmak gerektiğini kaydeden Özyiğit, bunun hem toplum hem de ülke açısından bir çok açısından faydaları olacağını kaydetti.

