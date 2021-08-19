Özyiğit "Başarılı iseniz, açık ve şeffaf iseniz bu korku niye?"

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı sert bir dille eleştirdi.

Kıb-Tek'in Teknecik Elektrik Santrali için son olarak getirttiği tankerlerle akaryakıttan numuna alınmasına karşı çıkılmasını eleştiren Özyğit "Başarılı iseniz, açık ve şeffaf iseniz bu korku niye?" diyerek Arıklı'yı sorguladı.

Cemal Özyiğit'in paylaşımı şöyle:

Enerji Bakanı ile Kıb Tek Yönetim Kurulu’nun başarıları bitmiyor!!!

İhaleler iptal, nereden geldiği belli olmayan yakıt alımı devam.

Tankerlerle yakıt taşıma dönemi başladı.

Bu çağda elektrik kesintileri yapılmakta…

Ülke ise yeniden karanlıkta kalma tehlikesi ile baş başa.

Şimdi başarılarına bir yenilerini ekleyerek doğrudan ve ihalesiz alınan yakıtın analizlerinin santral girişinde yapılmasını istemiyorlar.

Yukarıda sıralananları ‘başarı’ olarak niteleyenlerin, açıklık ve şeffaflık anlayışları da bu olsa gerek.

Yeşil Barış Hareketinin yakıttan numune alarak bağımsız laboratuvarlarda test yaptırma talebine niye karşı çıkılıyor?

Başarılı iseniz, açık ve şeffaf iseniz bu korku niye?

Biliniz ki en yakın zamanda topluma yargı önünde hesap vereceksiniz.



