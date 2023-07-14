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Özuslu yemin etti

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Özuslu yemin etti
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25 Haziran ara seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili seçilen Sami Özuslu dün yemin etti.
Cumhuriyet Meclisi, Özuslu’nun yemin etmesi gündemiyle olağanüstü toplandı.
3'üncü Olağanüstü Birleşim Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.45’te başladı.
CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu ant içtikten sonra Genel Kurul kapandı.  
Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sami Özuslu’yu kutlayarak, başarılar diledi.   
 
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