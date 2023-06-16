Özuslu Akıncılar'ı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Akıncılar Köyü’nü, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ni, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’ni ve bölge okullarını ziyaret etti. Sami Özuslu’ya Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, “Şu anda herkes bitmek üzereyiz psikolojisini yaşıyor. Buna dur demek zorundayız. Önümüzdeki seçim bir ders, hatta sarı kart gösterme seçimidir. Hakemin bu seçimde kırmızı kartı yok ama ikinci seçimde mutlaka kırmızı kart görecekler. Sandığa gidip sarı kartı göstermek gerekir” ifadelerini kullandı.



ÖZUSLU: KÜMES YAPACAK PARA KALMADI

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, seçim kampanyasının kısa bir süreye sıkıştırıldığını ve gece-gündüz yollarda olduklarını kaydetti. 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin önemine işaret eden Özuslu, “Bu seçim memleketin bugünkü gidişatı tamamdır ya da değildir seçimidir” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının sürekli olarak fakirleştiğine vurgu yapan Özuslu, stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminin önemine dikkat çekti. 2004 yılında da ülkemizde “inşaat furyası” olduğunu anımsatan Özuslu, şimdiki dönemle o dönemin arasında büyük fark olduğunun altını çizdi. Söz konusu dönemde yurttaşlarımızın da ev, arsa, araba alabildiğinin kaydeden Özuslu, “Şimdi kümes yapacak para kalmadı. Kamu görevlilerinin ikramiyeleriyle ev alır insanlar, şimdi kümes parası bile değildir. Türk Lirası eriyor. Çareyi yıllardır söylüyoruz. CTP, yıllardır istikrarlı para birimini söylüyor” dedi.



“GİDERLER GİBİ GELİRLER DE DÖVİZE ENDEKSLENMELİ”



Bütün giderlerin dövize endeksli olduğunu yineleyen Özuslu, gelirlerin de dövize endeksli olmadı gerektiğini ifade etti. “Eskiden bu iş imkansızdır diyenler, şimdi bu zordur demeye başladılar. Kendileri bir şey üretemeyince, savunmaya geçiyorlar” diye konuşan Özuslu, devletin birçok vergiyi halihazırda döviz aldığını belirtti. Özuslu, “Yakında herkes bu konuyu konuşacak, başka çıkış yolu yoktur. Şu anda herkes bitmek üzerindeyiz psikolojisini yaşıyor. Buna dur demek zorundayız. Önümüzdeki seçim bir ders, hatta sarı kart gösterme seçimidir. Hakemin bu seçimde kırmızı kartı yok ama ikinci seçimde mutlaka kırmızı kart görecekler. Sandığa gidip sarı kartı göstermek gerekir” diye konuştu.

