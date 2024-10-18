Öztürkler ilk turda seçilemedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan ilk tur oylamada, UBP’nin aday gösterdiği Ziya Öztürkler 23 kabul, 23 ret, 3 geçersiz oyla başkanlığa seçilmedi.
Oturumda 49 milletvekili oy kullanırken CTP Milletvekili Asım Akansoy yurt dışında olduğundan toplantıya katılmadı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bu sonucun ardından oturuma 10 dakika ara verildiğini açıkladı.
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