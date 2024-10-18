banner913
banner932
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
26 0
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
18 0
 
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
29 0
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
633 0
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
24 0
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
22 0
"Süreç, Türkiye’nin telkiniyle başladı"
24 0
banner1032

Öztürkler için 4. tura gidildi

banner1020

banner1045
Öztürkler için 4. tura gidildi
banner971
Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler için yapılan üçüncü tur oylamada, 25 kabul, 23 ret ve 1 geçersiz oy kullanıldı. Öztürkler, salt çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü turda da seçilemedi.
Öztürkler için yapılan ikinci tur oylamada, 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanılmıştı.
Genel Kurul'da dördüncü tur oylamaya geçildi.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.