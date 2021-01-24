Özkardaş, YDP'ye katıldı

Eski Sendikacı Mehmet Özkardaş, YDP'ye katıldığını açıkladı.
KAMU-SEN Başkanlığı yapmış Özkardaş, sürpriz bir paylaşımla dikkat çekti.
Mehmet Özkardaş, YDP'ye katıldığını, MYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevi üstlendiğini belirtti.
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