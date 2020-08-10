Özgürgün'den şok eden karar

Eski Başbakanlardan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, milletvekilliği görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir süreden beridir eşiyle birlikte İstanbul'da yaşamını sürdüren Özgürügün kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamasıyla istifa ettiğini duyurarak, "Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir prensibi yerine halkın oylarıyla değil, siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum" sözleri dikkat çekti.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Özgürgün yaşamına bir süredir Türkiye'de devam ediyordu.

Temmuz 2019'da, Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu tavsiye nitelikli rapor, Cumhuriyet Meclisi'nden oy çokluğu ile geçmiş ve yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

ÖZGÜRGÜN NEYLE SUÇLANIYOR?

Başsavcılık raporuna göre Özgürgün "43 ayrı davadan" itham edilirken "haksız mal edinme" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün'ün Türkiye İş Bankası hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 Milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin ve 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün "haksız olarak edinildiği" iddia ediliyor.

Özgürgün'ün Twitter paylaşımı ise şöyle:

