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Özgürgün bu ay gelecek

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, HP ile bir formül olabileceği mesajı verdi, ayrıca Özgürgün’ün Kasım ayı içinde geleceğini söyledi

Özgürgün bu ay gelecek
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, BRT'de yayınlanan '50+1' programına katılarak Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı.
Töre, UBP'de yeni dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
2. tura tarafların karar vereceğini belirten Töre'ye göre, CTP ile icraat hükümeti zor...
HP ile bir formül olabileceği mesajı veren Töre, erken seçimi üçüncü olasılık görüyor.
BAKANLIK GÖREVİ ALABİLİRİM İMASI... 
Partinin uygun görmesi halinde Meclis Başkanlığı görevini yürütmek istediğini açıklayan Töre, soru üzerine bakanlık görev alabileceğini ima etti.
"ÖZGÜRGÜN KASIM AYI İÇİNDE GELECEK"
Meclis Gündemi içinde Hüseyin Özgürgün'ün durumu hakkında bilgi verdi.
Töre, "Kendisi Kasım Ayında geleceğini ifade etmiştir. İstifasını geri alabilir. Alırsa başka bir noktadan meseleye yaklaşmak gerekecektir. İnşallah döner ve mecliste bir oylama yapılmasına gerek kalmaz. İstifasını geri alıp meclise dönerse bunu doğal olarak dikkate alacağız" dedi.
 
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