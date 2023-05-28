Özersay: “Yasa dışılıklar siyasi partiler tarafından yapıldığı zaman af mı çıkarılacak?”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet ve muhalefet milletvekillerinin el ele vererek Siyasi Partiler Yasası’nda değişikliğe gittiğini belirterek, “Mali hesaplarını veremediler, ceza yememek için kendilerine muafiyet getiriyorlar” dedi.

Özersay, yazılı açıklamasında şunları savundu:

“Bir süre önce Sayıştay tarafından yapılan çalışma sonucunda Meclis’teki siyasi partiler mali hesaplarını yasaya uygun olarak veremedikleri için yasada yer alan ceza hükümleri gündeme geldi. Parti genel sekreterlerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları Başsavcılık tarafından gündeme getirilince apar topar yasayı değiştirme yoluna gittiler. Yani aslında kendi ayıplarını örtmek için yine birkaç gün içerisinde yasayı değiştirip kendileri için af çıkarma yoluna gittiler. Hukuk devletinde yasalara aykırı davranıldığı zaman yapılması gereken şey o yasalarda yer alan cezaların uygulanmasıdır. Söz konusu olan gariban vatandaş olduğunda cezalar uygulanırken aynı hatalar ve yasa dışılıklar siyasi partiler tarafından yapıldığı zaman af mı çıkarılacak?.”

Halkın Partisi olarak ülke ve ülke demokrasisi adına üzgün olduklarını söyleyen Özersay, “Bu saatten sonra her şeyin bir yasa değiştirilerek yapılması mubah hale gelmektedir. Burada özellikle ana muhalefet partisi gayrimeşru dediği hükümetle nasıl etik dışı ilişki içerisine girdiğini görebiliyor mu?” ifadelerini kullandı.

Özersay, Meclis’teki siyasi partilerin geçtiğimiz yıl yapılan belediye seçimlerinde de cinsiyet kotasını hatalı uyguladığı için seçime katılma hakkını yitirdiğini, ancak bu cezadan muaf olabilmek ve seçime katılabilmek için bir gecede Meclis’ten oy birliği ile yasa geçirdiğini söyledi.