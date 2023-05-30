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Özersay "Tam bir menfaat ortaklığı"

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Özersay, “Meclis’teki siyasi partilerin, Sayıştay’a veremedikleri hesaplarına muafiyet getiren yasa önerisinin, hükümet ve muhalefetin oybirliği ile dün Meclis’te onayladığını” ifade ederek, bunu “menfaat ortaklığı modeli” olarak niteledi

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Özersay "Tam bir menfaat ortaklığı"
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’teki siyasi partileri eleştirdi. Özersay, “Meclis’teki siyasi partilerin, Sayıştay’a veremedikleri hesaplarına muafiyet getiren yasa önerisinin, hükümet ve muhalefetin oybirliği ile dün Meclis’te onayladığını” ifade ederek, buna tepki gösterdi.

Özersay yazılı açıklamasında, bunu “menfaat ortaklığı modeli” olarak niteledi ve “Dünyanın neresinde siyasi partiler kendilerine kıyak çekmek için yasayı değiştirir?” diye sordu.
Özersay, “Yasaya göre hesaplarını veremeyen siyasi partiler ceza almalı, partinin sorumlusu olan kişiler de milletvekiliyse dokunulmazlıkları kaldırılmalı ve mahkeme önüne çıkmalıydı. Başsavcılık bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e yazı da göndermiş ve anlaşılan siyasi partiler şimdi apar topar yasa değişiyorlar ve kendileri için af çıkardılar” ifadelerini kullandı.
"Vatandaşların yasaları ihlal ettiğinde ceza hükümleri neyse ona göre cezasını çektiğini ama siyasi partilerin yasaları ihlal ettiklerinde yasayı değişip ceza almayacağına" dikkat çeken Özersay, “Menfaatler örtüşünce oybirliği ile ortaklaşıyorlar” dedi.
Özersay, “son bir yıl içerisinde Meclisteki muhalefetin, hükümeti 'gayrimeşru' olarak tarif etmesine rağmen Mecliste menfaat örtüşmesi olduğu zaman birlikte el ele ve oybirliği ile yasa yaptığı" görüşünü ortaya koyarak, geçen bu sürede oybirliği ile yürürlüğe konulan yasaları hatırlattı.
 
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