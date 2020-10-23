Özersay, seçim harcamalarını açıkladı

Kudret Özersay Seçim Ofisi, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın seçim kampanyası için 940 bin 701 TL harcadı.Kudret Özersay Cumhurbaşkanlığı seçim harcamalarını kamuoyuyla paylaştı.Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Her seçim sürecinde yaptığımız gibi son gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili olarak da harcamalarımızın dökümünü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyasette hesap verebilirliğin gereği olarak bunun yapılmasını önemsiyoruz. Bir kez daha seçimde bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”