banner480
banner69
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
18 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
 
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
411 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
34 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
26 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
35 0
banner529

Özersay, seçim harcamalarını açıkladı

banner476

Özersay, seçim harcamalarını açıkladı
Kudret Özersay Seçim Ofisi, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret  Özersay’ın seçim kampanyası için 940 bin 701 TL harcadı. 
Kudret Özersay Cumhurbaşkanlığı seçim harcamalarını kamuoyuyla paylaştı. 
Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
"Her seçim sürecinde yaptığımız gibi son gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili olarak da harcamalarımızın dökümünü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyasette hesap verebilirliğin gereği olarak bunun yapılmasını önemsiyoruz. Bir kez daha seçimde bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.