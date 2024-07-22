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Özersay: Sahte diploma soruşturmasına müdahale edildi

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Özersay: Sahte diploma soruşturmasına müdahale edildi
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma soruşturmasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması gereken başka kişiler de bulunduğunu ancak sürecin geciktirildiğini savundu.
Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, sahte diploma soruşturması kapsamında Ulusal Birlik Partili bir kişiye özel muamele yapıldığını kaydederek “UBP yetkilisi bu kişiyle aynı durumda olan ve sahte diploma aldığı bilinen başka kişiler daha vardır, onların da mahkeme önüne çıkarılmaları gerekmektedir ve bu süreç artık daha fazla uzatılmamalıdır” dedi.
Başbakan Ünal Üstel’in soruşturmaya müdahale etmeye çalıştığını da iddia eden Özersay, “Ünal Bey'in kendi kurultay hesaplarıyla polis ve savcılık süreçlerine müdahale etmeye çalıştığını, bazı konuları geciktirmeye ve bazı özel muameleler yaptırmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Siyasiler için koltukların geçici olduğuna işaret eden Özersay, polise ve kamu görevlilerine, siyasi baskıya boyun eğmemeleri çağrısı yaptı.
Özersay, soruşturma sürecinin geciktirilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini de belirtti.
 
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