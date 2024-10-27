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Özersay: "Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumlular istifa etmeli"

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Özersay: "Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumlular istifa etmeli"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Yenidoğan Bebek Bakım Ünitesinde bir bebeğin vefatı olayıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı başta olmak üzere siyasi sorumluluğu olanlar ve sağlık yöneticisi olarak o birimden sorumlu olanların derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti.
Özersay yaptığı açıklamada, "Bu olayda doğrudan yahut dolaylı olarak sorumluluğu olması muhtemel kimsenin bu soruşturma devam ederken görevde kalmaması gerekir. Sağlık sistemimizin çöktüğünün resmidir bu. İnsanların küçücük evlatları, canı, ciğeri, çocuklarımız! Başta evladını yitiren ailenin başı sağolsun, bu acının tarifi yok. Tedavisi devam eden bebeklere ve ailelerine acil şifalar dilerim. Bu büyük bir skandaldır." dedi.
 
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