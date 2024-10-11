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Özersay: “Mesele hukuk meselesi değil meşruiyet meselesidir. Siyasi ahlak meselesidir"

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Özersay: “Mesele hukuk meselesi değil meşruiyet meselesidir. Siyasi ahlak meselesidir"
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te yaşananlarla ilgili, “Mesele hukuk meselesi değil meşruiyet meselesidir. Siyasi ahlak meselesidir. Bu saatten sonra hukuksal tartışmaya girmek tamamen anlamsızdır” dedi. Özersay, Meclis’teki muhalefet milletvekillerine “Bunu da sineye çekecek misiniz?” sorusunu yöneltti.
Konuyla ilgili açıklamasında, “En baştan itibaren böyle bir yapıya hükümet muamelesi yapılmaması gerekirdi, bu rezillikler normalleştirilmemeliydi” ifadesini kullanan Özersay, “Zorlu Töre’ye, Meclis Başkanı muamelesi yapılıp, yapılmayacağını” sordu.
Öyle olması durumunda, bundan sonra Meclis’te yasaların gerekli oy çoğunluğu olmasa da geçeceğini, Meclis’in yeterli çoğunluk olmasa da açılacağını ve muhalefet vekillerinin tam anlamıyla “seyirci” konumuna düşeceğini savunan Kudret Özersay, “Üstelik bu film izler konumuna sokulma durumu yeni Meclis binasında yaşanacaktır” dedi.
 
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