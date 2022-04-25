Özersay “İstikrarsızlığın en istikrarlı halini yaşıyoruz”

“İstikrar vurgusuyla hükümeti kuran Faiz Sucuoğlu iki ay içinde ülkeye tam bir istikrarsızlık yaşattı” diyen Özersay, Sucuoğlu’nun “yaptıklarıyla sözlerinin örtüşmediğini” söyledi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkedeki siyasi gelişmeler nedeniyle insanlarda genel bir memnuniyetsizlik olduğunu söyledi ve “İstikrarsızlığın en istikrarlı halini yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre televizyon programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özersay, “Bakanlar Kurulu’ndaki bir bakanı değiştiremeyen Faiz Sucuoğlu, bakanı değiştirmek için hükümeti bozup aynı hükümeti tekrar kurma yoluna gidiyor. Bakanın neden değiştirilemediği ayrı konu ama şu anda yaşadığımız yeni bir hükümet kurma süreci değildir” dedi.

Özersay sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı’na gittiğimizde net olarak gördük ve kamuoyuyla da açık yüreklilikle paylaştık. Yapılan hükümet kurma görüşmeleri değildi; mevcut hükümet istediği değişikliği yapabilmek için başka bir yol izledi. Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne bakarak bunun nasıl bir zaman kaybı olduğunu söyledim. Ülkeye yazık ediliyor, zaman çok değerlidir. İnsanlar, hükümetin verdiği sözü tutmasını ve yapılan fahiş zamların bir miktar indirilmesini bekliyor. Bu kalemlerin en önemlisi elektriktir ve insanlar elektriği hangi tarife üzerinden kullandığını bilmiyor. Çünkü görevden istifa etmiş bir Başbakan’ın sözleri var sadece ortada ama hükümet yok. Böyle ülke yönetme olmaz”

“HÜKÜMET, UBP’NİN KENDİ İÇİNDEKİ ÇEKİŞMELERİN VE UBP’NİN CUMHURBAŞKANI’YLA YAŞADIĞI UYUMSUZLUĞUN KURBANI OLMUŞTUR”

“İstikrar vurgusuyla hükümeti kuran Faiz Sucuoğlu iki ay içinde ülkeye tam bir istikrarsızlık yaşattı” diyen Özersay, Sucuoğlu’nun “yaptıklarıyla sözlerinin örtüşmediğini” söyledi.

Sözlerine “Hükümetin yeniden kurulma aşaması bir oyundan ibaret” diyerek devam eden Özersay, “Bu oyunun bir parçası olmayacağız” dedi.

Şu an yaşananların koalisyon ortakları arasında yaşanan sıkıntılardan kaynaklanmadığını, hükümetin UBP’nin iç çekişmelerinin kurbanı olduğunu söyleyen Özersay şöyle devam etti:

“Yaşadıklarımız; UBP’nin kendi içindeki çekişmelerin, parti içinden çıkan Cumhurbaşkanı’yla UBP’nin yaşadığı huzursuzluğun ve Türkiye’yle yaşadıkları uyumsuzluğun birleşiminin sonucudur.

Eğer gerçekten hükümet bozulmuş olsaydı ve gerçekten yeni bir hükümet için görüşme yapılıyor ve arayış olsaydı çıkış yolu tüm siyasi partilerin katılacağı toplumsal mutabakat hükümetiydi. Halkın Partisi olarak da düşüncemiz bu yöndeydi. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı’yla görüşmeye gidip yaşananların bir bakanın hükümetten çıkarılma egzersizi olduğunu gördük, biz bu söylemi durdurduk. Seçim sonrasındaki görüşmelerde ikili bir hükümet kurmaya varız demiştik. Bugün gelinen noktada sadece bir bakanı değiştirerek hükümet kurmak mümkün olacak mı göreceğiz. Geçtiğimiz iki ay içinde Sayın Sucuoğlu ciddi şekilde yıpranmıştır, itibar kaybetmiştir. Şahsıyla ilgili bir şey söylemiyorum ama tüm söylemleri havada kalmış siyasi olarak yıpranmıştır”

“OYNANAN OYUNUN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ”

Özersay, yaşananları “acemice yazılmış bir senaryonun sahnelenmesine” benzeterek “Biz bu oyunda ne oyuncu oluruz ne de figüran” ifadesini kullandı.

Özersay açıklamasına şu sözlerle bitirdi:

“Bu bir hükümet kurma süreci değil, hükümet kurma çalışması yapılıyormuş gibi yapmaya da gerek yoktur, bu danışıklı bir dövüştür. Bu devlete gerçekten inanan, bu devlete ve halka gerçekten sahip çıkmak isteyenler ülkeye bunu yapar mı? Devletin itibarını yerle bir eden, acemice sahnelenen bu oyunun bir parçası olmayacağız. Bu şekilde ülke yönetimi olmaz. Yaşananlar baştan sona bir kurgudan ibarettir”