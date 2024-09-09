Özersay: “Haksız ek mesailer ve tahsisatlar konusunda çok sayıda ihbar ve şikayet alıyoruz”

Orman Dairesi’nde geçmiş dönemde yapılan “yasalara aykırı” ek mesai ve tahsisatlarla ilgili konuyu kendilerinin kamuoyunun gündemine getirdiğini, devletin zarara uğratıldığının ve bazı kişilerin haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini ve adli soruşturma başlatıldığını anımsatan HP başkanı Özersay, bu gelişmenin ardından kendilerine haksız mesailer ve tahsisatlarla ilgili olarak çeşitli dairelerden çok sayıda ihbar ve şikayet geldiğini kaydetti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, haksız ek mesaileri ve tahsisatlar konusunda çok sayıda ihbar ve şikayet aldıklarını açıkladı.

Özersay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nde yapılan ek mesai ve tahsisatlarla ilgili bazı kişilerin haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini ve adli soruşturma başlatıldığını anımsatarak, kendilerine de çeşitli dairelerden ihbar ve şikayetler geldiğini kaydetti.

HP'den yapılan açıklamaya göre, Özersay, Orman Dairesi’nde geçmiş dönemde yapılan “yasalara aykırı” ek mesai ve tahsisatlarla ilgili konuyu kendilerinin kamuoyunun gündemine getirdiğini, devletin zarara uğratıldığının ve bazı kişilerin haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini ve adli soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Bu gelişmenin ardından kendilerine haksız mesailer ve tahsisatlarla ilgili olarak çeşitli dairelerden çok sayıda ihbar ve şikayet geldiğini kaydeden Özersay, "Maliye Bakanlığı’nın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı örneğinde olduğu gibi diğer dairelerdeki şikayetleri de dikkate alması ve bu konuların üzerine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin Girne gümrüğünde Maliye Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan ve bu konuları ilgilendiren denetimlerin neden durdurulduğunun kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz.” dedi.

Özersay açıklamasında “Kamuda ek mesaiye kalmadan, hatta normal mesai saatlerini bile ek mesai olarak göstererek, mesai yerine hiç gitmeden fazladan maaş çekenler bulunduğuna, bazı müdürlerin bu konuları biliyor olmalarına rağmen göz yumduklarına dair ihbarlar var. Maliye Bakanlığı bu konuların üzerine gitme kararlılığına sahipse bize gelen şikayet ve ihbarları kendileriyle paylaşmaya hazırız. Öyle bir durumda Bakanlığın Maliye Teftiş üzerinden gerekli araştırma ve incelemeleri yapması gerekecektir.” ifadelerini kullandı.

-“Girne Gümrük’te başlatılan denetim neden durduruldu?”

Bir süre önce Maliye Bakanlığı bünyesindeki denetim mekanizmasının Girne Limanı’ndaki gümrük biriminde yasalara aykırı ek mesai iddiaları konusunda denetim yapmaya başladığını kaydeden Özersay, ancak daha sonra bu denetimin siyasi müdahale ile durdurulduğunu öğrendiklerini söyledi.

Özersay açıklamasında, "bazı isimlerin korunması, kayrılması için denetimin durdurulduğu" yönünde gelen bilgiler olduğunu belirterek, " Bu iddiaların doğru olup olmadığını Sayın Maliye Bakanı’nın araştırmasını talep ediyoruz. Bu ve benzeri denetimler son derece önemlidir çünkü söz konusu olan şey halkımızın vergilerinden elde edilen paralardır. Devlet maliyesinden fazladan haksız yere çekilecek bir TL bile kabul edilemez çünkü bahse konu olan şey halkın parasıdır. Maliye Bakanı bugüne kadar gündeme getirdiğimiz konulara duyarsız kalmamıştır bu konuda da duyarsız kalmayarak kamuoyuna bilgi verecektir diye düşünüyoruz. Evet, Girne gümrüğünde böyle bir denetim başlatılmış mıydı ve sonradan hangi gerekçeyle bu denetim durduruldu? Bu sorunun yanıtını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

