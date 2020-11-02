Özersay'dan sert eleştiriler

“Hükümetin olmadığı, yeni hükümetin henüz kurulmadığı bir dönemde yanlış başlayan şeyin yanlış devam ettiğini” belirten Özersay diğer kurumlar yanında Dışişleri Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan hareket edildiğini dile getirdi

Meclis Genel Kurulu’nda HP Milletvekili Kudret Özersay’ın Dışişleri Bakanı olarak değil Halkın Partisi adına konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması kısa süreli tartışmaya neden oldu.

Konuşmasında bütçenin geçmesi konusunda, yapılan hatalardan dolayı hükümette bir boşluk oluştuğunu ifade eden Özersay, daha önce zaruret var denerek yasada olmamasına rağmen seçimlerle ilgili erteleme kararı alındığını kaydetti.

“Zarureti” sürekli olarak başvurulabilecek bir kavram olarak değil istisnai bir kavram olarak tutmak gerektiğini belirten Özersay, başka bir çıkış yolu yoksa ancak zarurete başvurulabileceği ve bunun istisnai tutulması gerektiğini anlattı.

Yeni bütçenin kurulacak yeni hükümet tarafından Meclise gönderilmesinin bir alternatif olarak ortada durduğunu dile getiren Özersay, kendilerinin de bu yola destek vereceklerini anlattı.

Hükümetin Kapalı Maraş’la ilgili olarak hükümet ortağı olan partinin yok sayılması nedeniyle sona erdiğini anımsatan Özersay, konuyla ilgili yetkili kurumlardan habersiz adımlar atıldığını anlattı.

“Hükümetin olmadığı, yeni hükümetin henüz kurulmadığı bir dönemde yanlış başlayan şeyin yanlış devam ettiğini” belirten Özersay diğer kurumlar yanında Dışişleri Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan hareket edildiğini dile getirdi.

“Bugün gelinenen nokta kesinlikle bu olmamalıydı” diyen Özersay, bu fikri şekillendiren kişilerden biri olarak konunun başka bir şeye evirilmeye başladığını gördüğünü savundu.

“KKTC kurumlarının bilgisi ve onayı olmadan adımları atıldığını” belirten Özersay, bunu “yakışıksız” olarak tanımladı.

Özersay en kısa sürede yeni bir hükümet oluşmasını ve yeni dönemde KKTC-TC ilişkilerinin bir an öce sağlıklı bir zemine oturulması gerektiğini kaydetti.

Özersay, “Çünkü bu haliyle hiç de sağlıklı bir halde değildir” dedi.