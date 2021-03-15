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Özersay'dan, Arıklı'nın LAÜ'ye yaptığı atamaya sert tepki

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Özersay'dan, Arıklı'nın LAÜ'ye yaptığı atamaya sert tepki

 Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın  Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) evrak sahtelemekten hüküm giymiş, Yüksek Seçim Kurulu tarafından dolandırıcılık yaptığı saptanan birisini atamasının sadece etik dışı değil aynı zamanda hukuk dışı da olduğunu kaydetti.

Özersay yazılı açıklama yaparak, Arıklı’nın LAÜ’ye yaptığı atamayı savunmasına tepki gösterdi.

Özersay açıklamasında,  “Hukuk düzenini ve kamu vicdanını yok sayanlar, devlete inandıklarını ve devlete sahip çıktıklarını söyleyemezler” dedi.

Arıklı’yı bugün, hafta sonu gündeme taşıdıkları “skandal”  olarak nitelediği atama konusundaki sorularını meclis  kürsüsüne çıkıp cevaplamaya zorladıklarını belirten Özersay, mecliste duyduklarının durumun görülenden de daha vahim olduğunu ortaya çıkardığını savundu.

Özersay açıklamasında şunları kaydetti:

“Evrak sahteleme suçundan hüküm giymiş ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından dolandırıcılık yaptığı saptanan kişiyi atayan sayın Arıklı ‘Bu atamayı yaparak vefa borcumu ödedim’ dedi bugün. Düşünebiliyor musunuz? Bugün kendisine sorduğumuz sorulara veremediği yanıtlardan da anlaşılacağı üzere bu atama sadece etik dışı değil aynı zamanda hukuk dışıdır. Mülhak vakıf statüsünde olan LAÜ mütevelli heyeti üyesi atanabilmenin koşulları vardır ve atanan kişi bu şartlara aykırı olarak atanmıştır. Bu atamanın sorumluluğu sadece atamayı yapan Arıklı’nın değil başta Başbakan Saner olmak üzere koalisyonun diğer ortaklarının ve dışarıdan destek veren sözde  bağımsız vekillerindir” .

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