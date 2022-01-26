Özersay “Bir pozisyon ortaya koymadık, görüş alışverişi şeklinde geçti”





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmelere devam ediyor.

Tatar, dün saat 11.00’de Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. Özersay’a görüşmede HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Özersay, Tatar’la görüşmesi sonrası basına, bugünkü görüşmenin somut bir yönde değil sadece görüş alışverişi şeklinde geçtiğini söyledi.

Bugünkü görüşmede kendilerinin herhangi bir pozisyon ortaya koymadıklarını söyleyen Özersay, yasal sürecin milletvekillerinin yemini sonrası başlayacağına işaret etti ve bu yapılan görüşmelerin gayrı resmi görüşmeler olduğunu ifade etti.

Bugün bir MYK toplantısı, yarın da parti meclisi toplantısı yapacaklarına işaret eden Özersay, HP’nin süreç içerisinde kendi iç değerlendirmelerini yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.





