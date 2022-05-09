Özersay: Aynaya bakıyor musunuz?

Hükümete “Aynaya bakıyor musunuz?” diye soran Özersay, “Devletin itibarını bitirdiniz, Meclis’in itibarı da bitti” dedi. Özersay sözlerine “Bu eğer sizin içinize siniyorsa, bundan rahatsız olmuyorsanız, biz artık muhalefet olarak söyleyecek bir şey bulamıyoruz” şeklinde devam etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümetin istifasına ilişkin tezkerenin okunmasının ardından iç tüzüğün 62’nci maddesi tahtında konuşmalar yapıldı.

Söz alan muhalefet liderleri hükümetteki partilere eleştirilerde bulunurken UBP ve YDP’den yanıtlar da geldi.

Bu bölümde ilk olarak HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “son siyasi gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümete “Aynaya bakıyor musunuz?” diye soran Özersay, “Devletin itibarını bitirdiniz, Meclis’in itibarı da bitti” dedi. Özersay sözlerine “Bu eğer sizin içinize siniyorsa, bundan rahatsız olmuyorsanız, biz artık muhalefet olarak söyleyecek bir şey bulamıyoruz” şeklinde devam etti.

Özersay, UBP’nin “iç istikrarsızlığı” nedeniyle Aralık 2020’den itibaren periyodik olarak, başkan, bakan ve kabine değişikliğine gidildiğini söyledi, “UBP’nin 2020’den bugüne kendi içinde yaşadığı bu istikrarsızlık bu çekişme nedeniyle memleketin, devletin altüst olduğunu inkâr edecek kimse yoktur” dedi.

Herkesin UBP’nin yeni bir ismi başbakan seçeceğini ve aynı ortaklarla hükümetin devam edeceğini konuştuğunu, böyle bir şey olması halinde ülkenin bir istikrarsızlık daha yaşayacağını belirten Özersay, eğer seçimden çekince varsa şimdi değilse 3 ay sonra yeniden seçimin gündeme geleceğini dile getirdi.

Bu durumun oluşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da sorumluluğu olduğunu söyleyen Özersay, “bir bakanın değiştirilememesi” nedeniyle bu noktaya gelindiğini ifade etti.

Demokratik teamüllerin ihlal edildiğini söyleyen Özersay, YDP ve DP’nin hükümetin bozulması sürecinde halk tarafından samimi bulunmadığını söyledi. Özersay, Sucuoğlu’nun bu görevden gitmesi için bu adımların atıldığının konuşulduğunu kaydetti.

“Eğer çıkıp hükümeti kurma görevi bizim partimizden başka bir milletvekiline verilsin yönünde bir adım atılırsa hükümet milletvekillerine bunu hazmedecek misiniz diye sormak isterim” diyen Özersay, bunun yanıtını gerçekten duymak istediğini ifade etti.

“Eğer seçim sırasında size iradesini temsil eden seçmene sorumluluk hissediyorsanız size çağrım şudur, bu dönemde ille hükümette yer almanız gerektiğine inanıyorsanız o zaman Başbakanlık konusunda ısrarcı olmadan bir an önce CTP ile masaya oturun ve geniş tabanlı bir hükümet kurun bu ülkeyi düşünüyorsanız” diyen Özersay, “Bu ülke bu istikrarsızlığı hak etmiyor” dedi