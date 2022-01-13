“Özel sektörün önünü açacağız”

HP Genel Başkanı Özersay: “Ekonomiyi büyüterek bu krizden çıkabiliriz. Bunun için de yeni yatırımların yapılmasını, yeni iş imkanları ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde bürokrasideki hantallığa son vermeliyiz”



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gelişim ve kalkınmanın özel sektörün desteklenmesi ile mümkün olduğunu belirterek Halkın Partisi’nin kayıt altında devlete vergi veren, istihdam ve iş imkanı yaratan özel sektörün yanında olacağını vurguladı.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomiyi büyüterek bu krizden çıkabiliriz. Bunun için de yeni yatırımların yapılmasını, yeni iş imkanları ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde bürokrasideki hantallığa son vermeliyiz. Biz Halkın Partisi olarak bu açıdan dijital dönüşümü, online hizmete geçilmesini ve kamuda müdürlerin siyasi atama yerine sınavla Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmaları hususlarını olmazsa olmaz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İş Adamları Derneği’ne (İŞAD) yaptığı ziyarette konuşan Özersay, “eğer iş yapabilirlik veya yatırım bağlamında en önemli engellerden birisi devletteki bürokrasi ve hantallık ise bunlara dokunulmak zorundadır” diyerek Halkın Partisi’nde bu iradenin olduğunu belirtti.

Özersay, Halkın Partisi’nin kamu ile ilgili söylediği 10 şeyden birinin müşavirliğin kaldırılması olduğunu, bunu da göreve geldiğinde yaptığını hatırlattı.

Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin önümüzdeki dönemde hükümet ortağı olup müdürlerin artık siyasi atama kapsamının dışına çıkarılacağı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nda sınav ile bu görevlere geleceği, hükümet değiştiğinde görevlerine devam edeceği, sadece müsteşar ve özel kalem müdürlerinin bakanla gelip, bakanla gideceği yeni yapıya geçilmesi konusunda çok kararlı olduğunu kaydetti.

“Bu siyaseten birilerinin hoşuna gitmeyebilir ama memleketin ihtiyacıdır” diyen Özersay, “Çünkü müdürler sürekli üçlü kararnamelerle atanıp görevden alındığı zaman projelerin devamı sağlanamıyor, devletin hafızası kayboluyor” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Partinizi büyütmek için daha fazla insanı müdür olarak atayacaksınız diye bu yapıyı devam ettiremezsiniz. Dolayısıyla bu önceliklerimizden biri olacak” şeklinde konuştu.

Özersay, kamuda dijitalleşmenin önemine de vurgu yaptı. Özersay, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini aldığımızda, seyrüseferlerde online işleme geçtik, popülizm ve partizanlığın nasıl devre dışı kalmaya başladığını, partizanlığın panzehrinin online hizmet ve dijitalleşme olduğunu yaşayarak gördük” diye konuştu. Özersay, artık çalışma izinleri ve başka hizmetlerin de online sisteme taşınmasının şart olduğunu dile getirdi.

Tapu ve yurtdışı temsilcilikler bağlamında da Halkın Partisi’nin başlatıp devam ettiremediği projeler olduğunu söyleyen Kudret Özersay, “bize göre devletin bu şekilde dönüştürülmesi özel sektörün de önünü açabilecek önemli unsurlardan bir tanesidir” dedi.



