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Özcenk, Gazimağusa Belediye Başkanlığı'na aday

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Özcenk, Gazimağusa Belediye Başkanlığı'na aday
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde belediye başkanlıkları için adaylar belli olmaya başladı.
Uzun bir süre önce Gazimağusa  Belediye başkanlığı için CTP’den aday olduğunu açıklayan Dr. Süleyman Uluçay’ın ardından bugün de UBP’den aday kişi adaylığını açıkladı.
UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adaylığında adı geçen Dr. Erdal Özcenk, hükümet programının mecliste onaylanmasının ardından adaylık başvurusunu partiye yapacağını açıkladı.
Haber Kıbrıs’a konuşan Dr. Erdal Özcenk, partililerin UBP’nin Gazimağusa’da belediye başkan adayı çıkartması yönünde bir beklentisi olduğunun herkes tarafından bilindiğini ve bu beklenti doğrultusunda kendisinin de aday olmaya karar verdiğini kaydetti.
 
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