“Öz değerlerimiz tek tek yok ediliyor”

TDP lideri Özyiğit, hükümet edenlerin ülkenin öz değerlerini tek tek yok ettiğini söyledi ve bunun en son örneğinin un firmalarında yaşandığını söyledi





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret ederek şirket Direktörü Tolga Ahmet Raşit’le görüştü.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, hükümet edenlerin ülkenin öz değerlerini tek tek yok ettiğini, paranın gidişatını yönetemediğini savunarak, bunun en son örneğinin un firmalarında yaşandığını söyledi.

Covid-19 pandemisine Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının eklendiğini, buğday fiyatlarında yaşanan artışın herkes tarafından bilindiğini belirten Özyiğit, bu kadar kritik ürünün fiyat kontrolü yapılacağına, vergi ve harçlarla ilgili karar alınacağına un ve unlu mamullerin ithalatının fonsuz, vergisiz serbest bırakıldığını kaydetti.

Un üretiminin yem fiyatlarına da etki edecek büyük bir zincir olduğunu belirten Özyiğit, hükümetin aldığı kararın yerli üretimi ve istihdamı baltaladığını savunarak, bu karardan geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, insanların ucuz ekmek tüketmesi için devletin kendi denetimlerini doğru yapması, fiyatın artmasına yol açan gelirlerinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Bir yandan yerli üretici korunurken, diğer yandan tüketicinin de mağdur edilmemesi gerektiğini ifade eden Cemal Özyiğit, “Bu, şimdiki gibi ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla değil, doğru planlamayla mümkündür” dedi

Özyiğit, ekmeğin pahalı olmasına neden olan tüm unsurların değerlendirilerek bu yönde adımlar atılabileceğini ifade etti.

