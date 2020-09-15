YSK, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için kesinleşen aday listesi ilan etti. Yapılan kura ile, oy pusulasındaki sıralama belirlendi



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için kesinleşen aday listesi ilan etti.

11 Ekim’de yarışacak 7’si bağımsız 4’ü partilerden 11 adayın isimleri, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 61.maddesi uyarınca, 4 Eylül'deki başvuru sırasına göre ilan edilen adaylar şunlar:

“Mustafa Akıncı (Bağımsız), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Kudret Özersay (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Erhan Arıklı (YDP), Fuat Çiner (MDP), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız)”

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi içim oy pusulasındaki sıralama belirlendi.



Yapılan seçime göre pusulada sıralama şöyle oluştu:

1 Ersin Tatar (UBP)

2 Tufan Erhürman (CTP)

3 Erhan Arıklı (YDP)

4 Fuat Çiner (MDP)

5 Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

6 Ahmet Boran (Bağımsız)

7 Mustafa Ulaş (Bağımsız)

8 Alpan Uz (Bağımsız)

9 Kudret Özersay (Bağımsız)

10 Mustafa Akıncı (Bağımsız)

11 Serdar Denktaş (Bağımsız)

