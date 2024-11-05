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“Ortada kötü bir oyun var”

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CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Ortada gerçekten kötü bir oyun var. Oyun içinde oyun oynanıyor”

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“Ortada kötü bir oyun var”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Meclis’te yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Asım Akansoy’un açıklaması şöyle:

Meclis'te "kaos" olduğu doğrudur ama bunun sorumlusu 29 vekile sahip "hükümet" iddiasındaki ortaklıktır. 26 "temiz" oy denkleştiremediler. Hileli çift oylarla "başkan" ilan ettiler. Her noktada açık itirazımızı yaptık, "hukuku ihlal etmeyin, seçiminizi yapın, Meclis'i çalıştırın" dedik. Yapamadılar. Yapamıyorlar. Kaos böyle başladı.

UBP Parti bütünlüğünü yitirdi. Basın toplantısı yapıyor ama irade gösteremiyor.

Soru bile kabul etmiyor. Yanıtı yok. Bunu sadece biz değil, herkes görüyor, biliyor ve hatta konuşuyor. Ortada gerçekten kötü bir oyun var. Oyun içinde oyun oynanıyor. Meclis halkındır. Ne bizim ne UBP’nin ne de bir başkasının. Meclis çalışmalarının hukuka uygun demokratik ilke ve teamüller çerçevesinde çalışması, halkın düzgün hizmet alması için çok önemli. Yasamanın görevini yapabilmesi, sistemin verimli çalışması, denetimin eksiksiz yerine getirilmesi bakımından çok önemlidir.

Kimi çevrelerin bizi Meclisi terk etme davetine ve Meclis içi oyunlara ortak olmamızı isteyenlere verdiğimiz cevap açıktır: Meclis halkındır. Biz halkın temsilcileri olarak Meclisi hukuk ekseninde çalıştırmak sorumluluğundayız.

Meclis hepimizindir.

Bu topraklarda demokrasinin yerleşmesi, halkın kendi iradesine sahip çıkması bakımından hukuk temelinde bir yaşam kaçınılmazdır. Bu mücadele bu yaşam için verilecektir. Yolsuzluğun, hırsızlığın ayyuka çıktığı bir dönemde, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağız. Halkımız rahat olsun, ne yaptığımızı biliyoruz. Adım adım bu topraklarda demokrasiyi de barışı da güçlendireceğiz.

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