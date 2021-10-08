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“Ortada hükümet yok”

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ortada bir hükümet olmadığını ifade ederek memleketin bir yüz karası yaşamakta olduğunu belirtti

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“Ortada hükümet yok”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’te eğitimle ilgili hükümete sert eleştirilerde bulundu, yazda yapılması gereken işlerin Eyül ayında yapılmaya çalışıldığını anlatarak bunu eleştirdi. Geçici öğretmenlerin atandığına dikkati çeken Özyiğit, bunun partizanlık olduğunu vurguladı. Özyiğit, “Sırada bekleyen öğretmenleri atamak yerine geçici öğretmenler atıyorsunuz. Bu açıkça partizanlıktır. Sınava girip hak kazanan gençleri tayin etmek gerekir, Kamu Hizmeti Komisyonu derhal bu atamaları yapmalıdır. Bu gençlere hakkınız veriniz” dedi.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ortada bir hükümet olmadığını ifade ederek memleketin bir yüz karası yaşamakta olduğunu belirtti.
 “Hala daha öğretmen eksiklikleri tamamlanmadı, hala bazı okullarda idareci yok. Ağustos ayında öğretmenler nereye gideceğini bilmeli. Eylül’de bu işler yapılmaz! Bu eğitimden çalmaktır” diyen Özyiğit, 10 gün mülakatları yapılan 93 öğretmenin atamasının beklemede olduğunu  kaydetti. Eğitim Bakanı’na “neyi bekliyorsunuz?” diye soran Özyiğit, “Sırada bekleyen öğretmenleri atamak yerine geçici öğretmenler atıyorsunuz. Bu açıkça partizanlıktır. Sınava girip hak kazanan gençleri tayin etmek gerekir, Kamu Hizmeti Komisyonu derhal bu atamaları yapmalıdır. Bu gençlere hakkınız veriniz” diye konuştu.
 
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