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“Önemli olan temsilcinin görev yönergesi”

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Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay: “Umarım Kıbrıs Türk tarafı bu temsilcinin atanmasına onay verirken hangi misyonla bu göreve getirileceği konusunu da önceden netleştirmiştir ve rızasını da ona göre vermiştir”

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“Önemli olan temsilcinin görev yönergesi”
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Rum basınında Birleşmiş Milletler tarafından atanan yeni temsilciyle ilgili yorumları değerlendirdi.
Özersay yaptığı açıklamada, “Önemli olan bu temsilcinin görev yönergesinin ne olacağıdır. Umarım Kıbrıs Türk tarafı bu temsilcinin atanmasına onay verirken hangi misyonla bu göreve getirileceği konusunu da önceden netleştirmiştir ve rızasını da ona göre vermiştir” ifadelerini kullandı.
Özersay açıklamasında BM temsilcisinin bir yandan iki taraf arasında çözüm konusunda ortak bir zemin olup olmadığını saptamak ve ortak bir zemin oluşturmaya çalışmak, diğer yandansa kapsamlı bir çözüm oluncaya kadar çözüm için çözümden önce çeşitli konularda taraflar arasında işbirliği yapılmasına yardımcı olmak şeklinde bir misyonla hareket etmesinin en doğru yaklaşım olacağına inandığını kaydetti.
Tarafların şu anki pozisyonlarına bakıldığında ortada bir yandan “iki devleti çözüm” talebi, diğer yandaysa “federasyon” talebi olduğunu, ortak bir zemin bulunmadığını ifade eden Özersay, BM temsilcisi iki taraftan birinin diğerinin önerisine yaklaşması için diğer tarafın nasıl bir açılım yapmayı düşündüğünü sorgulayacağını, bu olasılık söz konusu olmazsa da iki öneri arasında her iki tarafın da ideal çözümü dışında razı olabileceği bir orta yol var mı bunu sorgulayacağını ifade etti. Özersay açıklamasında geçmişte taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığını sorgulamak üzere Genel Sekreter’in yetkilendirdiği Lute’un Kıbrıs’ta temaslar yaptığını ancak bir durum tespiti yapmakla yetindiğini anımsattı. Özersay, yeni temsilcinin bir yandan ortak zemin için diğer yandansa taraflar arasında çözüm öncesinde işbirliği olasılıkları için çalışması gerektiğine vurgu yaptı.
 
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