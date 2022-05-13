Öncelikli olarak yapısal reformlara ağırlık verilecek

Başbakan Ünal Üstel, herkesin kabul edeceği üzere ülke için sorunların ağırlaştığı bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, bu hassas dönemde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ortaklığında yeniden kurulan koalisyon hükümetinin, öncelikli olarak yapısal reformlara ağırlık vererek, her alanda beklenen gerekli dönüşümü sağlamaya çalışacağını kaydetti

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin programı Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

Ana muhalefet partisi CTP ile HP, hükümet programının okunduğu genel kurul toplantısına katılmadı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurulda hükümet programının girişi Başbakan Ünal Üstel, programın geri kalanı ise bakanlar tarafından okundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda hükümet üzerine görüşmeler pazartesi saat 10.00'da yapılacak.

Anayasa'ya göre, hükümet programı üzerindeki görüşme, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güvenoyuna başvurulur.

ÜSTEL

Hükümet programını okuyan Başbakan Üstel, “Hükümetimiz öncelikli olarak yapısal reformlara ağırlık vererek, her alanda beklenen gerekli dönüşümü sağlamaya çalışacaktır. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refahını, demokratik standartlarını ve ülkemizin itibarını daha da artıran politikalarla, daha güçlü bir ekonomi için gerekli tüm reformların hayata geçirilmesini sağlamak temel hedef olacaktır” dedi.

Hükümetin öncelikli hedefinin; ekonomide yaşanan olumsuzlukları biran önce gidererek, mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak olacağını ifade eden Üstel, kamu maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verileceğini kaydetti.

Üstel, “Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modeli oluşturulmasına yönelik adımlara önem verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliği de gerçekleştirilecektir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, herkesin kabul edeceği üzere ülke için sorunların ağırlaştığı bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, bu hassas dönemde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ortaklığında yeniden kurulan koalisyon hükümetinin, öncelikli olarak yapısal reformlara ağırlık vererek, her alanda beklenen gerekli dönüşümü sağlamaya çalışacağını kaydetti.

2020 yılının başında Covid-19’un küresel salgına dönüşmesiyle dünya ekonomisinin tarihi bir bunalım sürecine girdiğini, sosyal ve ekonomik hayatın işleyişinin önemli ölçüde değişime uğradığını ifade eden Üstel, “Bu salgın sürecinin yaratmış olduğu ekonomik daralma salgının etkilerinin azalmaya başlaması ile birlikte başlayan ekonomik toparlanma süreci Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yavaşlamıştır. Son iki yıl içerisinde yaşanan ikinci büyük şok olan bu savaşın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik daralmayı tetiklemesi beklenmektedir” diye konuştu.

Hükümetin öncelikli hedefinin; ekonomide yaşanan bu olumsuzlukları biran önce gidererek, mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak olacağını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede Kamu Maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verilecektir. Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modeli oluşturulmasına yönelik adımlara önem verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliği de gerçekleştirilecektir.

İçinden geçilen bu sıkıntılı süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunun en büyük göstergesi olmuştur.

Uluslararası alanda yaşanan hem ekonomik hem siyasi gelişmeler iç ve dış politikada Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Hükümeti yeniden oluşturarak bu zor dönemde büyük bir sorumluluk örneği gösteren Koalisyon ortağı üç siyasi partimizin ekonomik kalkınma ve yapısal dönüşüm için uyum içerisinde çalışarak gerekli reformların ivedi olarak hayata geçirilmesi birincil önceliği olacaktır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Ülkenin geçmekte olduğu bu zor süreçte parlamentodaki tüm siyasi partilerle işbirliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İstikrarın yakalanabilmesi, ekonomik yapısal dönüşümün başarı ile gereçekleştirilmesi için yasama ile yürütmenin her zamankinden çok daha fazla uyum içerisinde çalışmasının önemli olduğuna inanmaktayız. Bunu sağlamak için hükümetimiz kısa, orta ve uzun vadede üzerine düşeni yapacaktır.”